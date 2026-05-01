Jelena Karleuša o novom problemu: Imam dvije opcije, da se ubijem ili...

Iako je cijelu prostoriju pretvorila u ogroman garderober o kojem mnogi samo sanjaju, sada se našla u "teškoj situaciji".

Ona je na snimanju Pinkovih zvezda otkrila sa čime se sada suočava, prenosi Espreso.

"Nisam neraspoložena, nego sam nervozna, zato što... Hoćeš iskreno da ti kažem, nemam više šta da obučem", rekla je, pa nastavila:

"Tresem se od bijesa, jer u gomili, u gomili krpa ja ne mogu da izvučem ono što želim i što mi se dopada, i što u tom momentu mislim da mi pristaje".

Kako je navela, došla je do toga da se čak i rasplače.

"Došla sam u situaciju da plačem, došla sam u situaciju da razmišljam da dođem u papučama i bademantilu. Imam dvije opcije, da se ubijem ili da iz gomile onog svega izvučem nešto što mi se nekad sviđa, nekad ne sviđa. Uglavnom sam jako, jako bijesna dok se ne spremim, jer ništa ne mogu da nađem, sve fali, ništa mi ne stoji...", rekla je Karleuša.

"Stavili ste mi omču oko vrata oko tog 18. rođendana, sad se očekuje spektakl, a ja treba da opravdam to, ne znam šta se očekuje od mene. Da li da ispalim raketu na put oko mjeseca da bih ispunila sva očekivanja. Ne znam još šta planiramo, nismo ni pričali o tome, vidjećemo. Za sad ne planiramo ništa. Ja imam dva rođendana na moju radost. Atina se ljuti jer je i njoj rođendan", govorila je sa osmijehom na licu, a na pitanje novinara koliko Duško učestvuju u pregovorima za slavlje, Jelena je odgovorila:

"Duško i ja nismo u dobrim odnosima, nažalost, to je njegova odluka. Žao mi je zbog toga što vuče takve poteze. I zbog javnosti i zbog Atine i Nike, ljudi se razvedu pa budu prijatelji ili u dobrim odnosima, ali on nije takav tip. Ne mogu ja njemu to da dočaram, digla sam ruke... Moram da naglasim da je divan otac, da je stalno sa njima u kontaktu, imaju divan odnos. Ispada da ga stalno spominjem, pa onda advokat zamoli da više ne govorim o tome, a zapravo ga ne spominjem ja sama od sebe, već odgovaram na vaša pitanja. Tako se namjesti..."