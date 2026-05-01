Jana Todorović o teškim trenucima: Borimo se osam godina

Folk pjevačica Jana Todorović godinama je u skladnom braku sa Ivanom Todorovićem, sa kojim ima kćerku Kristinu Džulijen, i oni su joj najveća podrška.

Njen suprug se, inače, već nekoliko godina bori sa podmuklom bolešću.

Jana je ne voli puno da priča o privatnom životu, a njen suprug se rijetko eksponira, ali je jednom prilikom ispričala da se on već neko vrijeme bori sa dijabetesom, prenosi Blic.

"Ivan je dobio dijabetes i borimo se s tim posljednjih sedam-osam godina. On ne vodi baš puno računa o svom zdravlju. Izgubio je 40 kilograma i mnogo mi je žao. Jednostavno je takav i nadam se da će početi da se kontroliše i da će sve biti u redu", ispričala je folkerka.