Čeda i Aca se snimali u šumi

Bivši političar Čedomir Jovanović i njegov bliski prijatelj Aleksandar Kos još jednom su pokazali koliko su povezani, pa su praznik rada, Prvi maj, odlučili provesti zajedno u neobičnoj šumskoj avanturi. Umjesto klasičnog slavlja, uputili su se u obilazak Jovanovićevog rodnog kraja, gd‌je su ih dočekali teški vremenski i terenski uslovi.

Zbog kiše koja je padala, šumski putevi pretvorili su se u duboko blato i gotovo neprohodan teren. Ipak, to ih nije zaustavilo, već su nastavili kretanje kroz zahtjevne uslove. Jovanović je preuzeo ulogu da pazi na sigurnost, pa nije ispuštao prijatelja iz ruku kako ne bi došlo do pada u blato, piše Blic.

Dobra volja i humor

Uprkos svemu, njihova dobra volja i humor nisu nestali. Kos je situaciju opisao kroz šalu: "Motivacija mi je da prođem kroz ovo blato."

Jovanović mu je uz osmijeh odgovorio: "Hoćeš li se sjećati ovoga?"

Kos je zatim uz dozu humora i poštovanja dodao: "Ti možeš i ovo i Kan, zato te i volim. Ako danas ne poginem, neću nikada. Ovo je pravo živo blato."

Na to je Jovanović objasnio razliku u njihovom snalaženju: "Ja mnogo idem po planinama, a on je gospodsko dijete."

Prijateljstvo koje traje

Blizak odnos dvojice prijatelja već duže privlači pažnju javnosti. Kos često govori o Jovanoviću i ističe njihovo prijateljstvo bez zadrške.

Na pitanje da li bi žrtvovao život za njega, odgovorio je:

"Da, uvijek. On je moj prijatelj dok sam živ, ne postoje riječi kojima se može opisati naše prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Nikada u životu nisam imao takvog prijatelja. Sve bih uradio za njegovu d‌jecu. Nije tačno da me na početku nisu prihvatili; oni su savremena d‌jeca i uvijek su me prihvatali, kao i Jelena i Čeda".