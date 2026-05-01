Breskvica ostavila policajca, pa pobjegla u Opatiju: Da li je sa njom slavni košarkaš Luka Dončić?

Mlada muzička zvijezda Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, okončala je petogodišnju emotivnu vezu sa partnerom koji je zaposlen kao policajac. Par je odlučio da prekine zajednički život i iseli se iz stana u kojem su boravili, uz obrazloženje da njihov odnos jednostavno više nije funkcionisao.

Priča o njihovom upoznavanju godinama je intrigirala javnost jer podsjeća na filmski scenario. Par se sreo potpuno slučajno kada je policija, radi rutinske kontrole, zaustavila automobil u kojem se Anđela nalazila sa društvom. Pjevačica je tada prvi put ugledala svog budućeg dečka, a iako tokom kontrole nisu komunicirali, ona je kasnije preuzela inicijativu. Bila je uporna u namjeri da stupi u kontakt sa njim, te mu je prva poslala poruku, nakon čega su ubrzo započeli romansu.

Njen sada već bivši partner, koji je osam godina stariji od nje, nikada nije želio da se medijski eksponira, što je pjevačica uvijek poštovala čuvajući njegovu privatnost. Ipak, često je isticala da joj je on, uz porodicu, bio najveći oslonac u karijeri. Uprkos dugogodišnjoj ljubavi, veza je doživjela krah, ali Breskvica priznaje da nije osoba kojoj raskidi teško padaju. Nedavno je izjavila da vjeruje kako se sve dešava sa razlogom i da Bog sklanja ljude iz naših života onda kada im tu više nije mjesto.

Nakon raskida, pjevačica je otputovala u Opatiju, odakle se oglasila fotografijama na društvenim mrežama. Upravo taj odlazak na odmor pokrenuo je nove spekulacije u javnosti, pa se njeno ime ponovo dovodi u vezu sa košarkašem Lukom Dončićem. Slovenac je van terena od početka aprila zbog oporavka u Madridu, a s obzirom na to da se oboje u posljednje vrijeme rjeđe oglašavaju na mrežama, pojedini mediji nagađaju o njihovom potencijalnom zajedničkom putovanju, iako zvaničnih potvrda o tome nema, piše Kurir.