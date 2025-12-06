Logo
Još malo je do moje smrti: Dirljiva ispovijest Žike Jakšića

06.12.2025

21:56

Жика јакшић водитељ
Foto: Blic TV/YouTube

U junu ove godine, muzičar, voditelj i preduzetnik Žika Jakšić, hitno je hospitalizovan zbog moždanog udara.

Iskreno je govorio o simptomima koje je osjetio prije nego što je primljen u bolnicu i oporavku, a prije nego što mu se zdravlje iznenada urušilo, govorio je da želi da ostatak života proživi punim plućima.

Žika je u iskrenoj ispovijesti rekao da mu je "ostalo malo vremena do smrti", ali da je postao gospodar svog života.

"Vrijeme je novac gdje ljudi ne znaju da ga protumače pa misle da je to vezano sa materijalnim dobitkom, nego koliko je vrijeme vrijedno i koliko je važno da se ne troši uzalud. I još jednu stvar sam shvatio, da sada recimo sa 60 godina, bez obzira što je meni moj pješčani sat, jako puno vremena je iza mene, a jako malo vremena koje mi ostaje do moje, da kažem, smrti, je' l tako, jer svi ćemo doći do tog dana, e, to drugo vreme koje je meni preostalo, ja sam nakon svega naučio i počeo da učim kako da ga cijenim i kako da ga trošim. U tom smislu, bez obzira što sam sebi obezbedio, neko bi rekao možda i komforan život, postao sam čak i gospodar svog vremena", rekao je Žika, pa nastavio:

"I u tom smislu, slobodno mogu reći da sam postao gospodar svog života. Međutim, neko bi rekao, možda sam i nešto stvorio, da kažem, i u materijalnom smislu, ne neka velika bogatstva, ali dovoljno da onako malo spokojnije vodim svoj život. Tako da, preostalo moje vrijeme želim da trošim na pametan način i u tom smislu čak i imam velike planove, ne da bih zaradio neki novac, nego tek imam osjećaj da ću, ako mi Bog podari možda pet, deset godina, petnaest, biću prezahvalan, da ću možda zarad mene i po mjereno mojim sistemima vrijednosti, stvoriti mnogo više nego što sam to uradio za ovih proteklih, hajde, reći ću 40 godina, jer onih prvih 20 ne računam nešto u ozbiljan život", kaže Žika napominjući da se mnogi ljudi kada dođu u neke godine, okrenu se i tek se onda probude i shvate da su proćerdali svoj život.

Žika Jakšić

moždani udar

