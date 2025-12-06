Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

Izvor:
SRNA
06.12.2025
21:09
Komentari:0
Državljanin BiH /43/ preminuo je danas za volanom kombija u Bjelovaru.
On je oko 16.00 časova upravljao kombijem zagrebačkih registarskih oznaka kada mu je iznenada pozlilo, ali je uspio da zaustavi vozilo pored kolovoza.
Srbija
Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu
Njegov suvozač je pozvao hitnu medicinsku pomoć koja je brzo stigla na mjesto događaja, ali nisu uspjeli da reanimiraju vozača, prenose hrvatski mediji.
Iz bjelovarsko-bilogorske policijske uprave su naveli da obdukcija tijela neće biti potrebna jer su okolnosti smrti poznate zahvaljujući svjedocima.
Region
Petoro državljana BiH protjerani iz Hrvatske zbog divljanja
Pretpostavlja se da je uzrok smrti srčani udar.
Najnovije
Najčitanije
22
29
22
17
22
09
21
56
21
50
Trenutno na programu