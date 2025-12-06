Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

Državljanin BiH /43/ preminuo je danas za volanom kombija u Bjelovaru.

On je oko 16.00 časova upravljao kombijem zagrebačkih registarskih oznaka kada mu je iznenada pozlilo, ali je uspio da zaustavi vozilo pored kolovoza.

Njegov suvozač je pozvao hitnu medicinsku pomoć koja je brzo stigla na mjesto događaja, ali nisu uspjeli da reanimiraju vozača, prenose hrvatski mediji.

Iz bjelovarsko-bilogorske policijske uprave su naveli da obdukcija tijela neće biti potrebna jer su okolnosti smrti poznate zahvaljujući svjedocima.

Pretpostavlja se da je uzrok smrti srčani udar.