Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

Izvor:

SRNA

06.12.2025

21:09

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Državljanin BiH /43/ preminuo je danas za volanom kombija u Bjelovaru.

On je oko 16.00 časova upravljao kombijem zagrebačkih registarskih oznaka kada mu je iznenada pozlilo, ali je uspio da zaustavi vozilo pored kolovoza.

Оскрнављене иконе у Звечану

Srbija

Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

Njegov suvozač je pozvao hitnu medicinsku pomoć koja je brzo stigla na mjesto događaja, ali nisu uspjeli da reanimiraju vozača, prenose hrvatski mediji.

Iz bjelovarsko-bilogorske policijske uprave su naveli da obdukcija tijela neće biti potrebna jer su okolnosti smrti poznate zahvaljujući svjedocima.

Полиција Хрватска,

Region

Petoro državljana BiH protjerani iz Hrvatske zbog divljanja

Pretpostavlja se da je uzrok smrti srčani udar.

tragedija

Bjelovar

Hrvatska

