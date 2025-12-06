Na izvoru sumporne vode pronađeno tijelo muškarca

Izvor:
06.12.2025
Oko 12.49 PU Ilidža je javljeno da se u ulici Hrasnička cesta, na izvoru sumporne vode, nalazi muška osoba koja ne daje znakove života.
Policijska patrola je izlaskom na lice mjesta potvrdila navode prijave, a pripadnici PVB Sarajevo su izvukli tijelo iz vode.
Ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći je mogao samo da kosntatuje smrt. Mrtvozornik je konstatovao da je riječ o prirodnoj smrti.
