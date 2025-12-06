Logo
Large banner

Na izvoru sumporne vode pronađeno tijelo muškarca

Izvor:

ATV

06.12.2025

14:26

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Oko 12.49 PU Ilidža je javljeno da se u ulici Hrasnička cesta, na izvoru sumporne vode, nalazi muška osoba koja ne daje znakove života.

Policijska patrola je izlaskom na lice mjesta potvrdila navode prijave, a pripadnici PVB Sarajevo su izvukli tijelo iz vode.

policija hrvatska

Region

Detalji ubistva u Rijeci: Nepalac našao izbodenu d‌jevojku, d‌jed bio u šoku

Ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći je mogao samo da kosntatuje smrt. Mrtvozornik je konstatovao da je riječ o prirodnoj smrti.

Podijeli:

Tagovi:

pronađeno tijelo

Ilidža

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виц дана: Пливање у рикверц

Vicevi

Vic dana: Plivanje u rikverc

1 h

0
Позната бања хитно затворена због опасне бактерије

Svijet

Poznata banja hitno zatvorena zbog opasne bakterije

1 h

0
Смртоносна инфекција на познатом крузеру: Више од стотину обољелих

Svijet

Smrtonosna infekcija na poznatom kruzeru: Više od stotinu oboljelih

1 h

0
Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

Savjeti

Tri greške prilikom tuširanja koje vam uništavaju kožu

1 h

0

Više iz rubrike

Покушао да подмити полицију, па ухапшен

Hronika

Pokušao da podmiti policiju, pa uhapšen

2 h

0
Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

Hronika

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Žena zadobila teške povrede: ''Poršeom'' je udario policajac

3 h

0
Троструко убиство у Чачку

Hronika

Jezivi detalji trostrukog ubistva: Pronađena tijela roditelja i sina

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner