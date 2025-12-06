Logo
Poznata banja hitno zatvorena zbog opasne bakterije

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

14:12

Позната бања хитно затворена због опасне бактерије
Foto: Pixabay

Bakterije legionele pronađene su u rutinskim uzorcima vode koji su uzeti u poznatoj termalnoj banji Avita u Bad Tacmansdorfu u austrijskoj pokrajini Burgenland. Okružna uprava grada Obervarta u kojoj se banja nalazi odmah je reagovala i naredila hitno zatvaranje cijelog kompleksa, dok je nedavnim posjetiocima banje hitno poslat važan apel.

"Moraju se preduzeti preventivne mjere, a te mjere znače da moramo zatvoriti cijeli kompleks i primjeniti dodatne mjere", rekao je za Heute generalni direktor Avite, Peter Prišing.

Žele što prije da ponovo otvore termalnu banju ali jedno je jasno - incident pogađa Bad Tacmansdorf usred špica sezone i izaziva pometnju daleko izvan Burgenlanda.

Situacija je zabrinjavajuća, a kako pišu austrijski mediji, sumnja se da osoba koja je bila gost u termalnoj banji i hotelu u novembru boluje od bolesti uzrokovane legionelom.

Međutim, još uvijek nije jasno da li se infekcija zaista desila u pomenutoj termalnoj banji.

Pokrajina Burgenland poziva sve posjetioce koji su bili tamo u posljednjih 14 dana da pomno prate svoje zdravstveno stanje.

Period inkubacije je između dva i deset dana, a mogući su simptomi nalik gripu, pa sve do teške upale pluća.

