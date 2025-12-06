Očekuje nas tmurna nedjelja, ponegdje slaba kiša i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se nastavlja tmurno, ponegdje i maglovito vrijeme, sa kišom na istoku i sjeveroistoku, a na planinama na istoku sa slabim snijegom.

Na jugu je ujutro moguća slaba kiša, a tokom dana biće suvo uz sunčane periode i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenljiv, u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do šest, na jugu oko devet, u višim predjelima od nule, a najviša dnevna od pet do devet, na jugu do 15, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je na jugu pretežno sunčano, a u ostalim područjima ponegdje pada i slaba kiša.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak, Kneževo i Čemerno tri, Sokolac i Mrkonjić Grad pet, Sarajevo i Tuzla šest, Kalinovik i Srebrenica šest, Doboj, Novi Grad, Srbac i Ribnik sedam, Banjaluka, Prijedor, Gacko i Rudo osam, Bijeljina, Višegrad, Foča i Zenica devet, Bileća 15, Mostar 16 i Trebinje 18 stepeni Celzijusovih.