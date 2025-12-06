Logo
Large banner

Očekuje nas tmurna nedjelja, ponegdje slaba kiša i snijeg

Izvor:

ATV

06.12.2025

13:38

Komentari:

0
Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se nastavlja tmurno, ponegdje i maglovito vrijeme, sa kišom na istoku i sjeveroistoku, a na planinama na istoku sa slabim snijegom.

Na jugu je ujutro moguća slaba kiša, a tokom dana biće suvo uz sunčane periode i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenljiv, u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do šest, na jugu oko devet, u višim predjelima od nule, a najviša dnevna od pet do devet, na jugu do 15, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je na jugu pretežno sunčano, a u ostalim područjima ponegdje pada i slaba kiša.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak, Kneževo i Čemerno tri, Sokolac i Mrkonjić Grad pet, Sarajevo i Tuzla šest, Kalinovik i Srebrenica šest, Doboj, Novi Grad, Srbac i Ribnik sedam, Banjaluka, Prijedor, Gacko i Rudo osam, Bijeljina, Višegrad, Foča i Zenica devet, Bileća 15, Mostar 16 i Trebinje 18 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

Srbija

Vuka tukli i gađali petardama, nije pričao danima

2 h

0
СДС тражи понављање избора у четири локалне заједнице

Republika Srpska

SDS traži ponavljanje izbora u četiri lokalne zajednice

2 h

7
Покушао да подмити полицију, па ухапшен

Hronika

Pokušao da podmiti policiju, pa uhapšen

2 h

0
Метеори небо

Nauka i tehnologija

Prvi put u istoriji čovječanstva: Nova Vitlejemska zvijezda pojaviće se u božićnoj noći

2 h

0

Više iz rubrike

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

Društvo

Građani nasjeli na marketinške trikove trgovaca

3 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Srpska bogatija za 24 bebe

7 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Stiže li zima do Nove godine? Ovaj datum bi mogao sve da promijeni

7 h

0
Вјера кадионица црква свештеник

Društvo

Danas je Sveti Aleksandar Nevski: Vjernici poštuju ove običaje koji čuvaju dom i porodicu

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner