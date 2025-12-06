Danas je Sveti Aleksandar Nevski: Vjernici poštuju ove običaje koji čuvaju dom i porodicu

Pravoslavni vjernici širom svijeta danas obilježavaju Svetog Aleksandra Nevskog, jednog od najpoštovanijih svetitelja Ruske pravoslavne crkve i hrabrog vojvodu iz 13. vijeka, poznatog po odbrani pravoslavlja i naroda od neprijatelja. Kanonizovan je u 16. vijeku, a na njegov dan vjernici sprovode niz običaja.

Sveti Aleksandar Nevski rođen je 1221. godine u Novgorodu. Bio je poznat po odbrani Novgoroda od njemačkih vitezova, zbog čega je dobio nadimak "Nevski". Njegov život obilježen je hrabrošću, mudrošću i pravednošću, a Crkva ga slavi kao zaštitnika domova, porodica i vjernika.

Kanonizovan je u 16. vijeku, a njegove mošti nalaze se u Aleksandro-Nevskoj lavri u Sankt Peterburgu, u Rusiji. One su mjesto hodočašća vernika koji dolaze da se pomole za zdravlje, zaštitu i duhovnu snagu. Mošti svetitelja smatraju se čudotvornima, a pravoslavci širom svijeta na njegov dan sprovode nekoliko običaja za blagostanje cijele porodice.

Običaji na dan Svetog Aleksandra Nevskog

Budući da praznik pada u vrijeme Božićnog posta, vjernici se suzdržavaju od mesa i mliječnih proizvoda. Post je način da se osnaži duhovna snaga i iskreno poštuje svetitelj. Vjernici odlaze u crkvu, pale svijeće i mole se za zdravlje, mir i blagostanje porodice. Sveti Aleksandar Nevski se priziva za zaštitu doma i porodice od nesreće i zla. U nekim krajevima domaćini obilaze dom, pale tamjan ili simbolično osvećuju kuću molitvom, kako bi prizvali zaštitu svetitelja i mir u kući.

Činjenje dobrih djela, pomaganje bližnjima i siromašnima donosi blagoslov i unutrašnji mir, a vjernici vjeruju da Sveti Aleksandar Nevski posebno čuje molitve onih koji pomažu drugima.

Na današnji dan često se u domovima pale svijeće i mole se za zaštitu stoke, usjeva i domaće imovine, posebno u seoskim sredinama gdje se vjeruje da svetitelj štiti cjelokupnu porodicu i imanje.

Na današnji dan poštovanje posta i običaja ima posebno značenje - Sveti Aleksandar Nevski se priziva za snagu, mudrost i mir, a njegove molitve štite domove i srca vjernika od svega što nosi nesigurnost, tugu i nesreću. Poštovanje svetitelja kroz post, molitvu i dobra djela donosi unutrašnji mir, jača porodicu i unosi blagoslov u svaki dom.