Obilježavanje 33. godišnjice od Trećeg odreda Specijalne brigade MUP Srpske

06.12.2025
U Trebinju će biti obilježene 33 godine od osnivanja Trećeg odreda Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Biće služen parastos u Crkvi velikomučenika Lazara i položeno cvijeće kod spomenika poginulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske - Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Biće prikazan dokumentarni film "Komandant Sara-najmlađi general policije" autora Ljubiše Milutinovića.
