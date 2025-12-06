Logo
Obilježavanje 33. godišnjice od Trećeg odreda Specijalne brigade MUP Srpske

06.12.2025

08:03

Oбиљежавање 33. годишњице од Трећег одреда Специјалне бригаде МУП Српске
Foto: ATV

U Trebinju će biti obilježene 33 godine od osnivanja Trećeg odreda Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Biće služen parastos u Crkvi velikomučenika Lazara i položeno cvijeće kod spomenika poginulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske - Centra javne bezbjednosti Trebinje.

Biće prikazan dokumentarni film "Komandant Sara-najmlađi general policije" autora Ljubiše Milutinovića.

MUP Republike Srpske

Trebinje

