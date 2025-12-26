Logo
Romski trubači protjerani i iz Dubrovnika, gradonačelnik poslao saopštenje

Izvor:

Indeks

26.12.2025

20:14

Ромски трубачи протјерани и из Дубровника, градоначелник послао саопштење

Trubači su za ovogodišnje božićne praznike stigli i u Dubrovnik.

Hrvatski mediji su ovih dana prenosili da su grupe romskih trubača posljednjih dana posebno aktivne na ulicama brojnih hrvatskih gradova, nakon što su od ove godine zabranjeni na ulicama Ljubljane.

U Zagrebu su obilazili i naselja te svirali ljudima pod prozorima i u dvorištima, zbog čega je intervenisala i policija.

truba trubac

Region

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

U Sinju je gradonačelnik Miro Bulj potjerao grupu trubača koja je svirala u centru grada.

Tim povodom oglasio se gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, čije saopštenje Index prenio u cijelosti.

– Posljednjih dana podigla se velika javna rasprava oko nastupa trubača koji su na Badnji dan, obilazeći više gradova u Republici Hrvatskoj, došli i u naš Grad.

Zahvaljujući brzoj reakciji i dojavi našeg sugrađanina, gospodina Kleškovića, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika odmah je postupilo te je onemogućeno daljnje izvođenje glazbe na javnoj površini bez potrebne dozvole nadležne jedinice lokalne samouprave.

truba trubac

Region

Ljubljana zabranila nastup trubačima

Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska. Međutim, želim jasno naglasiti da je izvođenje glazbe na javnim površinama regulisano Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada.

Zahvaljujem gospodinu Kleškoviću na odgovornom postupanju umjesto objave na društvenim mrežama, učinio je ono što je ispravno i prijavio kršenje propisa, čime je omogućena brza reakcija nadležnih službi, prenosi Indeks.hr.

Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, posebno u praznično vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu kako bismo zajedno očuvali red, mir i dostojanstvo našega Grada – objavio je Franković.

Hrvatska

Dubrovnik

trubači

protjeran

