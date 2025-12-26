Romski trubači protjerani i iz Dubrovnika, gradonačelnik poslao saopštenje

Trubači su za ovogodišnje božićne praznike stigli i u Dubrovnik.

Hrvatski mediji su ovih dana prenosili da su grupe romskih trubača posljednjih dana posebno aktivne na ulicama brojnih hrvatskih gradova, nakon što su od ove godine zabranjeni na ulicama Ljubljane.

U Zagrebu su obilazili i naselja te svirali ljudima pod prozorima i u dvorištima, zbog čega je intervenisala i policija.

U Sinju je gradonačelnik Miro Bulj potjerao grupu trubača koja je svirala u centru grada.

Tim povodom oglasio se gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, čije saopštenje Index prenio u cijelosti.

– Posljednjih dana podigla se velika javna rasprava oko nastupa trubača koji su na Badnji dan, obilazeći više gradova u Republici Hrvatskoj, došli i u naš Grad.

Zahvaljujući brzoj reakciji i dojavi našeg sugrađanina, gospodina Kleškovića, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika odmah je postupilo te je onemogućeno daljnje izvođenje glazbe na javnoj površini bez potrebne dozvole nadležne jedinice lokalne samouprave.

Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska. Međutim, želim jasno naglasiti da je izvođenje glazbe na javnim površinama regulisano Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada.

Zahvaljujem gospodinu Kleškoviću na odgovornom postupanju umjesto objave na društvenim mrežama, učinio je ono što je ispravno i prijavio kršenje propisa, čime je omogućena brza reakcija nadležnih službi, prenosi Indeks.hr.

Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, posebno u praznično vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu kako bismo zajedno očuvali red, mir i dostojanstvo našega Grada – objavio je Franković.