Ljubljana zabranila nastup trubačima

Gradsko veće Ljubljane izglasalo je zabranu spontanih uličnih nastupa sa muzičkim instrumentima, a odluka će važiti do kraja decembra.

Prijedlog je došao od samog gradonačelnika Zorana Jankovića i stupa na snagu odmah, čime se sa ulica slovenačke prestonice uklanjaju popularni "trubači", piše 24ur.com.

Cijela rasprava pokrenuta je pitanjem gradske odbornice SDS-a Maruše Babnik. Ona je upozorila da Ljubljana, za razliku od drugih evropskih gradova koji se ponosno ističu svojom kulturnom baštinom i postavljaju jaslice, u vreme Adventa nedovoljno njeguje sopstvenu tradiciju."Gradska opština Ljubljana u praznično vreme dopušta favorizovanje balkanske muzike, ‘trubača’, koji sa Ljubljanom, slovenačkim kulturnim identitetom i božićnom tradicijom nemaju nikakve veze", izjavila je Babnik, smatrajući da se grad stidi sopstvene kulture.

S druge strane, zamjenica direktorke Turizma Ljubljana, Ana Lampič, branila je gradski program. Istakla je da on uključuje brojne sadržaje iz slovenačke tradicije, poput Miklavževe povorke, jaslica i božićnog koncerta.

"Posjetioci Ljubljanu doživljavaju kao otvorenu, živahnu i kulturno bogatu evropsku prijestonicu. Ulični muzičari, među koje spadaju i trubači, nisu dio zvaničnog decembarskog programa", naglasila je Lampič.

Brzopotezno glasanje

Nakon rasprave, gradonačelnik Janković odlučio je da presječe. Predložio je odluku o zabrani spontanih uličnih nastupa i odmah pokrenuo glasanje, što je izazvalo pometnju među odbornicima.

"Sada ćemo imati glasanje da se zabrane trubači, da bude jasno", poručio je.

Na zahtjev odbornika glasanje je ponovljeno, a odluka je na kraju doneta sa 25 glasova za i šest protiv. „To ne znači da će moći na jednom kraju dva sata pa onda na drugom. Sada više ne smiju da nastupaju“, pojasnio je Janković, dodavši da je gradski inspektorat već izrekao kazne nekim muzičarima.

Optužbe za netoleranciju

Odluka nije prošla bez kritika. Gradski odbornik stranke Vesna, Denis Striković, ocijenio je da je glasanje nevažeće jer bi se takva zabrana mogla uvesti samo izmjenom postojeće odluke, a ne ovakvim zaključkom. Ceo postupak nazvao je netolerancijom prema trubačima.Janković je odbacio prigovore, objašnjavajući da se ne radi o izmjeni odluke o posebnoj upotrebi javnih površina, već o zaključku koji je sa njom u skladu i koji postojeća odluka omogućava, prenosi Indeks.