Policija kažnjava zbog petardi: Kazne roditeljima, djeci oduzeta pirotehnika

Čak osam osoba od čega je troje roditelja odnosno skrbnika d‌jece mlađe od 14 godina prekršajno je prijavljeno u sklopu akcije "Mir i dobro" tokom koje je oduzeto 139 pirotehničkih sredstava, saznaje se u splitskoj policiji.

Policija je kazala da su tokom postupanja ovog vikenda na području Splitsko-dalmatinske županije oduzeli 139 pirotehničkih sredstava raznih kategorija koja ne smiju koristiti građani niti se mogu kupiti u specijalizovanim trgovinama.

Prvo su u Splitu policijski službenici zatekli troje d‌jece koja su koristila pirotehniku te od njih oduzeli 22 komada pirotehničkih sredstava, te su prekršajno kažnjeni njihovi roditelji odnosno skrbnici.

Najmlađe dijete zatečeno prilikom korištenja pirotehnike ima devet godina, prenosi Hina.

Svijet Ponovo gore zapadni tenkovi: "Abramsi" i "Leopardi" se ne mogu "sakriti" od ruskih dronova

Osim te zapljene u Splitu je još oduzeto 108 komada pirotehničkih sredstava, dok je od jednog maloljetnika na području Kaštela oduzeto sedam komada pirotehničkih sredstava.

Pirotehnike je bilo i na području Solina gd‌je su policijski službenici utvrdili kako je muškarac kroz prozor ličnog vozila ispalio jedno pirotehničko sredstvo, a prilikom postupanja od njega je oduzeto još jedno pirotehničko sredstvo.

Uz to su i policijski službenici Postaje granične policije Imotski prilikom kontrole kod putnika u ličnom vozilu pronašli i oduzeli pirotehničko sredstvo.