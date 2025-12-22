Sirijac u Hrvatskoj ilegalno prevozio migrante, pa uhapšen

Policija je spriječila krijumčarenje više migranata na glinskom području i uhapsila Sirijca /35/ jer je prevozio lica koja su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Nakon kriminalističke istrage osumnjičeni Sirijac je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Policijska uprava je saopštila da je krijumčarenje više stranih državljana policija spriječila u subotu, 20. decembra, u večernjim časovima.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo protivzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma, sprovedeno je kriminalističko istraživanje nad sirijskim državljaninom koji je zaustavljen na glinskom području.

Utvrđeno je da je Sirijac prevozio strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Prema stranim državljanima postupano je u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima, navedeno je iz ove policijske uprave.