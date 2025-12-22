Logo
Tramp poslao obavještenje u Podgoricu i Skoplje: Imaju manje od mjesec

22.12.2025

10:44

Administracija Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih ambasadorskih pozicija.

To je zapravo, prema pisanju AP, preoblikovanje diplomatskog stava SAD u inostranstvu i to osobljem za koje se smatra da u potpunosti podržava prioritete predsjednika Donalda Trampa "Amerika na prvom mjestu".

"Šefovi misija u najmanje 29 zemalja su prošle nedjelje obaviješteni da će im mandati isteći u januaru", riječi su dva zvaničnika Stejt departmenta, koji su govorili pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarali o internim kadrovskim kretanjima, prenosi AP.

Stižu obavještenja o odlascima ambasadora

Svi su preuzeli svoje funkcije u administraciji Džozefa Bajdena, ali su preživjeli početnu čistku u prvim mjesecima Trampovog drugog mandata, koja je uglavnom bila usmjerena na političke imenovane. To se promijenilo u srijedu kada su počeli da dobijaju obavještenja od zvaničnika u Vašingtonu o svojim skorim odlascima.

Ambasadori služe po volji predsjednika, iako obično ostaju na svojim pozicijama tri do četiri godine.

Oni koji su pogođeni ovim potresom ne gube svoje poslove u spoljnoj službi, ali će se vratiti u Vašington na druge zadatke ako žele da ih preuzmu, rekli su zvaničnici, a prenosi AP.

Stejt department je odbio da komentariše konkretan broj ili ambasadore na koje se to odnosi, ali je branio promene, nazivajući ih "standardnim procesom u svakoj administraciji".

Napomenuo je da je ambasador "lični predstavnik predsjednika" i da je predsjednikovo pravo da osigura da u tim zemljama ima pojedince koji unapređuju agendu "Amerika na prvom mjestu".

Afrika je kontinent koji je najviše pogođen smjenama, sa uklonjenim ambasadorima iz 13 zemalja: Burundija, Kameruna, Zelenortskih Ostrva, Gabona, Obale Slonovače, Madagaskara, Mauricijusa, Nigera, Nigerije, Ruande, Senegala, Somalije i Ugande.

Druga je Azija, sa promjenama ambasadora u šest zemalja: Fidži, Laos, Maršalska Ostrva, Papua Nova Gvineja, Filipini i Vijetnam.

Pogođene Crna Gora i Severna Makedonija

Pogođene su četiri zemlje u Evropi (Jermenija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Slovačka); kao i po dvije na Bliskom istoku (Alžir i Egipat); Južnoj i Centralnoj Aziji (Nepal i Šri Lanka); i zapadnoj hemisferi (Gvatemala i Surinam).

"Politiko" je prvi izvijestio o opozivima ambasadora, koji su izazvali zabrinutost kod nekih zakonodavaca i sindikata koji zastupa američke diplomate, navodi AP.

