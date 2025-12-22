Logo
Potvrđen antraks kod krave u Šipovu

ATV

22.12.2025

10:14

Потврђен антракс код краве у Шипову
U mjestu Stupina u opštini Šipovo danas je potvrđen slučaj antraksa kod krave, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić rekao je da su preduzete zakonske i veterinarskim protokolom propisane mjere, te da će biti preduzete i dodatne mjere nakon što se utvrde sve činjenice na terenu.

- Na terenu djeluju nadležne veterinarske službe i inspekcijski organi, uz stručni nadzor - istakao je Lukić.

On je apelovao na vlasnike stoke da prijave svaku sumnju na bolest, da se striktno pridržavaju biosigurnosnih mjera i da ne prometuju ili kolju grla bez veterinarskog pregleda i propisane dokumentacije.

- Antraks je teška zarazna bolest koju izaziva bakterija bacilus antraksa koja stvara spore kojima se kontaminira zemljište i u kojem spore ostaju po nekoliko desetina godina. Riječ je o zaraznom oboljenju od kojeg obolijevaju ljudi. Rizik za širu javnost je nizak ukoliko se poštuju uputstva nadležnih službi - poručio je Lukić.

On je dodao da će resorno ministarstvo nastaviti da redovno informiše javnost o svim relevantnim činjenicama i preduzetim mjerama s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

