Logo
Large banner

Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

Izvor:

B92

21.02.2026

14:42

Komentari:

0
Линдзи Вон
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Američka skijašica Lindzi Von imala je još jednu operaciju teško povređene lijeve noge i i dalje se nalazi u bolnici, gotovo dve nedjelje nakon teškog pada u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Von se prošlog vikenda vratila u SAD, poslije sedmodnevnog liječenja u Italiji zbog složenog preloma tibije, tokom kojeg je već imala najmanje četiri operativna zahvata.

"Operacija je uspješno završena. Trajala je nešto više od šest sati i bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavili", navela je Von u objavi na Instagramu.

"Zbog obima povrede, nakon operacije se još uvijek malo mučim i još uvijek nisam mogao da napustim bolnicu… ali sam skoro tu. Malim koracima. Uskoro ću objasniti povredu i šta ona sve znači.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von iskreno: "Napredak je spor"

Ona je dodala da se, zbog težine povrede, još uvijek oporavlja poslije operacije i da zasad nije otpuštena iz bolnice.

Četrdesetjednogodišnja Von pokušavala je da osvoji medalju na Olimpijskim igrama, iako je imala povredu prednjeg ukrštenog ligamenta lijevog koljena.

Do pada je došlo svega 13 sekundi po startu trke, kada je zakačila kapiju i izgubila kontrolu, nakon čega je završila na stazi.

(b92)

Podijeli:

Tagovi :

Linzi Von

Lindzi Von pad

Lindzi Von

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Lindzi Von stigla kući – mora na još jednu operaciju

3 d

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Ostali sportovi

Lindzi Von napustila bolnicu

6 d

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Ostali sportovi

Nepokretna sam, moram opet na operaciju: Oglasila se Lindzi Von

1 sedm

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Ostali sportovi

Lindzi Von bi mogla da se suoči sa amputacijom

1 sedm

0

Više iz rubrike

Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

Ostali sportovi

Horor na ZOI, jedna od najgorih povreda ikada: Klizačica umalo ostala bez oka, ležala u lokvi krvi

5 h

0
жандармерија избацује навијаче партизана

Ostali sportovi

Prazni se tribina sa navijačima Partizana, igrači se povukli u svlačionicu

16 h

0
Познато кад се Ентони Џошуа враћа у ринг

Ostali sportovi

Poznato kad se Entoni Džošua vraća u ring

21 h

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Ostali sportovi

Lindzi Von iskreno: "Napredak je spor"

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

49

Napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca

14

42

Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

14

33

Košarac: Egzodus sarajevskih Srba - najpotresnija priča o etničkom čišćenju

14

32

Tvrde da su pronašli više od 30.000 tona zlata: Jedno od najvećih nalazišta na svijetu?

14

29

Ozbiljno se "kuva": Desetine američkih borbenih aviona prebačene u Jordan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner