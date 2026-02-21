Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

Izvor:
B92
21.02.2026
14:42
Komentari:0
Američka skijašica Lindzi Von imala je još jednu operaciju teško povređene lijeve noge i i dalje se nalazi u bolnici, gotovo dve nedjelje nakon teškog pada u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Von se prošlog vikenda vratila u SAD, poslije sedmodnevnog liječenja u Italiji zbog složenog preloma tibije, tokom kojeg je već imala najmanje četiri operativna zahvata.
"Operacija je uspješno završena. Trajala je nešto više od šest sati i bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavili", navela je Von u objavi na Instagramu.
"Zbog obima povrede, nakon operacije se još uvijek malo mučim i još uvijek nisam mogao da napustim bolnicu… ali sam skoro tu. Malim koracima. Uskoro ću objasniti povredu i šta ona sve znači.
Ostali sportovi
Lindzi Von iskreno: "Napredak je spor"
Ona je dodala da se, zbog težine povrede, još uvijek oporavlja poslije operacije i da zasad nije otpuštena iz bolnice.
Četrdesetjednogodišnja Von pokušavala je da osvoji medalju na Olimpijskim igrama, iako je imala povredu prednjeg ukrštenog ligamenta lijevog koljena.
Do pada je došlo svega 13 sekundi po startu trke, kada je zakačila kapiju i izgubila kontrolu, nakon čega je završila na stazi.
(b92)
Ostali sportovi
5 h0
Ostali sportovi
16 h0
Ostali sportovi
21 h0
Ostali sportovi
22 h0
Najnovije
Najčitanije
14
49
14
42
14
33
14
32
14
29
Trenutno na programu