Prazni se tribina sa navijačima Partizana, igrači se povukli u svlačionicu

Polufinalni meč Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege prekinut je zbog nesportskog navijanja navijača Partizana.

Sudije i igrači su se povukli sa terena, dok Žandarmerija prazni tribinu sa najvatrenijim navijačima, ali uvrede i dalje traju.

Ukoliko tako ostane onda će biti ispražnjena cijela hala.

Navijači Partizana su tokom meča vrijeđali predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića i njegove supruge.

Kako javlja naš reporter Nikola Lučić, bačena je i petarda na teren.

Rezultat prije prekida Partizan - Mega 47:61

Tribina ispražnjena u rekordnom roku

Navijači Partizana istjerani sa meča

Policija vrlo brzo ispraznila tribinu i meč bi trebalo da bude nastavljen ukoliko ne bude vrijeđanja.

Igrači Partizana su se vratili na teren