Prazni se tribina sa navijačima Partizana, igrači se povukli u svlačionicu

20.02.2026
22:29
Polufinalni meč Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege prekinut je zbog nesportskog navijanja navijača Partizana.
Sudije i igrači su se povukli sa terena, dok Žandarmerija prazni tribinu sa najvatrenijim navijačima, ali uvrede i dalje traju.
Ukoliko tako ostane onda će biti ispražnjena cijela hala.
Navijači Partizana su tokom meča vrijeđali predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića i njegove supruge.
Kako javlja naš reporter Nikola Lučić, bačena je i petarda na teren.
Rezultat prije prekida Partizan - Mega 47:61
Policija vrlo brzo ispraznila tribinu i meč bi trebalo da bude nastavljen ukoliko ne bude vrijeđanja.
Igrači Partizana su se vratili na teren
