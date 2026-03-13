Irena Radulović napustila Crnu Goru nakon navodne afere s intimnom slikom

ATV

13.03.2026

18:57

Јоџир и Ирена Радуловић
Novinarka Irena Radulović, žena influensera Jovana Radulovića Jodžira, napustila je Crnu Goru, što je otkrila na društvenim mrežama.

Ona je ovo učinila nakon navodne afere sa intimnom slikom, o čemu se naširoko priča.

Jodžir se oglasio sinoć i u lajvu je zajedno sa ženom otkrio da se ne razvodi i da je navodna intimna fotografija lažna.

Jodžirova žena Irena Radulović progovorila o eksplicitnoj fotografiji

Ona se sada oglasila i otkrila da je napustila Crnu Goru i da se trenutno nalazi u srpskoj prijestonici.

Jodžirova žena je na Instagramu podijelila sliku iz Beograda i pokazala kako uživa i ne mari za haos koji je nastao na mrežama.

Uz sliku je objavila i pjesmu Dina Merlina "Kad sve ovo bude juče", a njena poruka je mnoge zaintrigirala.

Jodžir pobjesneo: Kretenčine ćete biti zauvijek

Jodžir je, inače, naveo kako je njegovo oglašavanje o navodnom razvodu od supruge Irene bilo smišljeno kako bi se privukla pažnja javnosti kako bi govorio o temi zloupotrijebljene Irenine fotografije.

Zamke koje uništavaju vezu: Ključ je u balansu

"Cijeli život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život", započeo je Jodžir.

On je zatim objasnio kako je nastala čitava drama oko Irenine fotografije koja je iskorišćena kako bi naudili njemu i njegovoj porodici.

"Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovdje. Kako se niste sjetili da ubacite njenu sliku u ovom ovdje stanu? Ovako, sjedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Poslije moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan", ispričao je on bijesno.

Koliko para traži bivša vjerenica Luke Dončića?

"Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa. Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobijedila u Egzatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga djeca pitaju da li su mu se mama i tata razveli", ispričao je on, prenosi "Blic".

Inače, Jodžirova žena je pet godina bila u vezi sa Andrijom Miloševićem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

