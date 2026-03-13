Pjesma kojom se Darko Lazić oprostio od brata kida dušu

Darko Lazić, neutješan je nakon smrti brata, Dragana Lazića, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći, a danas se pred ispraćaj na vječni počinak, oglasio na društvenoj mreži Instagram gdje je podijelio jedan od njihovih zajedničkih trenutaka.

Pjevač je uz opis koji je bio bolan, objavio i pesmu stranih izvođača, Simon & Garfunkel – D Saund of Sajlens (Zvuk tišine), a riječi koje se pevaju u pjesmi su bolne.

Mi vam tekst pjesme prevodimo u cjelosti

Zvuk tišine

Zdravo, tame, stara prijateljice,

ponovo sam došao da pričam s tobom.

Jer jedna vizija tiho se prikrala

dok sam spavao,

i vizija koja je posijana u mom mozgu

još uvijek ostaje

u zvuku tišine.

U nemirnim snovima hodao sam sam

uskim ulicama od kaldrme,

ispod oreola jedne ulične lampe.

Podigao sam kragnu protiv hladnoće i vlage

kada mi je pogled presjekao bljesak neonskog svjetla

koji je rascijepao noć

i dodirnuo zvuk tišine.

I u goloj svjetlosti vidio sam

deset hiljada ljudi, možda i više.

Ljudi koji govore a da ne pričaju,

ljudi koji čuju a da ne slušaju.

Ljudi koji pišu pjesme koje glasovi nikada ne dijele.

I niko se ne usuđuje

da poremeti zvuk tišine.

"Budale“, rekoh, "vi ne znate,

tišina raste kao rak.

Slušajte moje riječi da bih vas naučio,

uzmite moje ruke da bih vas dosegao.“

Ali moje riječi padale su poput tihih kapi kiše

i odjekivale

u bunarima tišine.

I ljudi su se klanjali i molili

neonskom bogu kog su stvorili.

A znak je bljesnuo svoje upozorenje

riječima koje je oblikovao:

"Riječi proroka napisane su na zidovima podzemne željeznice

i po hodnicima stambenih zgrada.“

I šapuću

u zvuku tišine.

Pjesma koja je pratila opis, pokazuje koju količinu tuge Darko nosi u sebi, a uz ove stihove, dodao je:

"Rođeni moj, čekaj brata svog. Ponovićemo sve na ljepšem mjestu i smijati se kao nekada", napisao je on u opisu videa i dodao:

"Rođeno moje, neka ti je vječna slava. Srce će mi pući od tuge".

Tražio da se brat sahrani sa mikrofonom

Nakon smrti mladog momka, informacije i priče o njemu konstantno isplivavaju, a niko nema lošu riječ za njega. A i kako bi.

Dragan je volio muziku, pecanje, motore, a kako tvrde svi oni kojima je pjevao na slavljima, baš njegov osmijeh i energija su uljepšavali su njihova veselja.

Dragan je bio definitivno jedan od omiljenih pjevača u narodu, ali nikad nije poželio da bude dio javnog svijeta, baš zbog toga što je znao kroz šta sve njegov brat prolazi.

Kako saznaje "Kurir", Darko Lazić je u jednom trenutku dok je pripremao da brata na dostojanstven način isprati, tražio da se sahrani sa mikrofonom

"Stavite mu mikrofon sa njim", kroz jecaje je rekao Darko.