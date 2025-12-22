Logo
Large banner

Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

Izvor:

ATV

22.12.2025

09:59

Komentari:

0
Flaša vode
Foto: Pixabay

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke i danas će ostati bez vode.

Radovi će se izvoditi u ulicama u Stojana Jakovljevića (Česma) i Jug Bogdanovoj (Starčevica), te u Motikama i Adi na spajanju cjevovoda.

Десингерица-22122025

Scena

Desingerica ponovo pravio haos na nastupu: Brijao glavu mladiću iz publike

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u PS Rekavice, Kasapovićima i Grabovici.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

Podijeli:

Tagovi:

vodovod

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Десингерица брије главу младићу из публике

Scena

Desingerica ponovo pravio haos na nastupu: Brijao glavu mladiću iz publike

2 h

0
Мушкарац извршио самоубиство оружјем за животиње

Zdravlje

Muškarac izvršio samoubistvo oružjem za životinje

2 h

0
Кошарац: Тројка из Сарајева вуче за нос опозицију из Српске

BiH

Košarac: Trojka iz Sarajeva vuče za nos opoziciju iz Srpske

2 h

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Hronika

U nesreći kod Višegrada poginula jedna osoba, saobraćaj obustavljen

2 h

0

Više iz rubrike

Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездрав ваздух

Banja Luka

Građani Banjaluke i jutros udišu nezdrav vazduh

3 h

1
Загађен ваздух у Бањалуци

Banja Luka

Zašto je Banjaluka među najzagađenijim gradovima?

17 h

2
Бањалука и даље шампион загађења: Станивуковић "драматизује" на мрежама, а рјешења нема

Banja Luka

Banjaluka i dalje šampion zagađenja: Stanivuković "dramatizuje" na mrežama, a rješenja nema

1 d

4
Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

Banja Luka

Nove optužbe na račun Stanivukovića: Svojima je dao 250.000 KM

1 d

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

12

23

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

12

17

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner