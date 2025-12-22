Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

Izvor:
ATV
22.12.2025
09:59
Komentari:0
Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke i danas će ostati bez vode.
Radovi će se izvoditi u ulicama u Stojana Jakovljevića (Česma) i Jug Bogdanovoj (Starčevica), te u Motikama i Adi na spajanju cjevovoda.
Scena
Desingerica ponovo pravio haos na nastupu: Brijao glavu mladiću iz publike
Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u PS Rekavice, Kasapovićima i Grabovici.
U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.
Scena
2 h0
Zdravlje
2 h0
BiH
2 h0
Hronika
2 h0
Banja Luka
3 h1
Banja Luka
17 h2
Banja Luka
1 d4
Banja Luka
1 d5
Najnovije
Najčitanije
12
30
12
30
12
28
12
23
12
17
Trenutno na programu