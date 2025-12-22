Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke i danas će ostati bez vode.

Radovi će se izvoditi u ulicama u Stojana Jakovljevića (Česma) i Jug Bogdanovoj (Starčevica), te u Motikama i Adi na spajanju cjevovoda.

Scena Desingerica ponovo pravio haos na nastupu: Brijao glavu mladiću iz publike

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u PS Rekavice, Kasapovićima i Grabovici.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.