U nesreći kod Višegrada poginula jedna osoba, saobraćaj obustavljen

Izvor:

SRNA

22.12.2025

09:40

Несрећа у Незуцима, погинула једна особа
Foto: SRNA

U Nezucima kod Višegrada jutros je u saobraćajnoj nesreći stradalo jedno lice, a saobraćaj je obustavljen do okončanja uviđaja, rečeno je Srni u fočanskoj Policijskoj upravi.

Portparol Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila.

Никола Јокић

Košarka

Denver zbog Jokića piše na ćirilici

"O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad", rekla je Govedarica.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 časova prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

илу-јетра-18092025

Zdravlje

Kako da prepoznate probleme sa jetrom?

Više informacija o uzrocima ove saobraćajne nesreće biće poznato nakon završetka istražnih radnji.

Saobraćajna nesreća

Višegrad

poginula osoba

