Regulatorna komisija za energetiku o povećanju mrežarine

22.12.2025

09:26

Регулаторна комисија за енергетику о повећању мрежарине
Foto: ATV

U toku je sastanak Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske nakon kojeg će članovi saopštiti odluku o cijeni mrežarine za period 2026-2028. godine.

Ukoliko bude odobreno povećanje cijene, a očekuje se da hoće, i računi za električnu energiju za potrošače u Srpskoj biće veći.

Mrežarina se plaća kao naknada za korištenje distributivne mreže i na računima za struju posebno je iskazana.

Distributivna preduzeća su ljetos dostavila zahtjeve i tražila povećanje cijene mrežarine za 40 odsto, uz obrazloženja vezana za rast troškova, posebno onih koji se odnose na gubitke i nabavku energije za pokrivanje distributivnih gubitaka.

Магла у Бањалуци

Banja Luka

Građani Banjaluke i jutros udišu nezdav vazduh

Nakon provedenih formalnih rasprava, odluka Regulatorne komisije biće danas saopštena.

Distributeri imaju zakonsko pravo da od regulatora traže korigovanje cijene mrežarine svake tri godine, tako da će danas usvojena cijena važiti do kraja 2028. godine.

Takođe, i proizvođači električne energije dostavili su regulatoru svoje zahtjeve za povećanje cijene struje, a tarifni postupak u Regulatornoj komisiji po tim zahtjevima još se vodi.

