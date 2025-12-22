Logo
Ljetovanje u Grčkoj 99 evra: Ovo su najjeftinije ponude za predsezonu

22.12.2025

08:51

Foto: Pixabay

Cijene ljetovanja u predsezoni predstojeće 2026. godine su slične ili do deset odsto više u odnosu na ovogodišnje, a aranžmani za popularna ljetovališta u Grčkoj mogu se pronaći već od 90 evra po osobi.

Upravo zbog nižih cijena, manjeg broja turista i prijatnijih temperatura, ovakva putovanja su godinama unazad posebno popularna među penzionerima, ali i svima koji žele mirniji i povoljniji odmor.

Prema cjenovnicima turističkih agencija, u predsezoni se ljetovanje u Pefkiju može rezervisati po cijenama od 90 do 140 evra, dok se aranžmani za Nei Pori kreću između 99 i 159 evra, piše "Kurir".

Paralija nudi najpovoljnije opcije, sa cijenama od 100 do 110 evra, dok su Stavors i Leptokarija u rasponu od 100 do 180 evra. Olimpik bič košta od 110 do 205 evra, a nešto skuplja, ali i dalje povoljna destinacija je Asprovalta, sa cijenama od 130 do 175 evra.

Svi navedeni iznosi su u evrima i odnose se na boravke u predsezoni.

Prednost ovakvih ljetovanja, osim značajno niže cijene u odnosu na udarnu sezonu, jeste i kvalitet odmora. Plaže su sa manje gužve, saobraćaj rasterećen, a usluga u hotelima i apartmanima često kvalitetnija nego tokom jula i avgusta.

Temperature su prijatnije za starije putnike i osobe sa hroničnim zdravstvenim problemima, što dodatno objašnjava zašto se penzioneri najčešće odlučuju upravo za predsezonu.

Idealan odmor

U poređenju sa septembrom, koji se takođe smatra povoljnim mjesecom za putovanja, predsezona ima prednost u stabilnijem vremenu i većoj ponudi termina.

Dok u septembru može doći do zahlađenja mora i kraćih dana, u maju i junu more se brzo zagrijava, a dani su duži i sunčaniji, što mnogi putnici smatraju idealnim za odmor.

Popusti do 15 odsto za jul i avgust

Dodatni podsticaj za ranu rezervaciju predstavljaju i popusti koje mnoge agencije nude za uplate u cjelosti.

Aktuelni popusti za rezervacije u julu i avgustu iznose do 15 odsto, što ukupnu cijenu aranžmana čini još pristupačnijom.

Zbog toga turistički radnici savjetuju da se planiranje odmora za 2026. godinu započne već sada, kako bi se obezbijedilo najpovoljnije ljetovanje u Grčkoj uz maksimalan komfor i mir.

Cjenovnik za ljetovanja u predsezoni (u evrima)

  • Nei Pori 99-159,
  • Pefki 90-140,
  • Paralija 100-110,
  • Stavors 100-180,
  • Olimpik bič 110-205,
  • Leptokarija 100-180,
  • Asprovalta 130-175.

