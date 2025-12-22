Evo kakve obrve će biti u trendu naredne godine

Tokom posljednjih nekoliko decenija, trendovi obrva su se razvijali brže od skoro bilo kog drugog dijela šminke. Sjetimo se ultratankih lukova iz devedesetih godina i početka 2000-ih, koje su proslavile holivudske glumice. Međutim, već do 2010-ih, trend se potpuno promijenio, pa su guste i prirodnije obrve ponovo počele da dobijaju na popularnosti nakon nekoliko decenija.

U 2026. godini ljepota se vraća svojim korijenima, i to bukvalno. Nakon godina intenzivnog oblikovanja, raznih tretmana moda se okreće prirodnom izgledu obrva koje na prvom mjestu stavljaju autentičnost i individualnost.

Prirodne obrve neće biti samo trend, one su pomak o razmišljanju o ljepoti. Više se ne teži savršenstvu prema tuđim standardima već se ističe ono što je jedinstveno kod svake osbe. Zato ne nosite nužno pune obrve ukoliko vam ne stoje, nego razmislite o tome kako ide prirodni luk vaših obrva.

U svijetu šminke, prirodne obrve poštuju vaš originalni oblik i boju, ali se suptilno poboljšavaju dobrim proizvodima. Najefikasniji način da se to postigne je ultratanka olovka za obrve koja imitira fine poteze nalik dlačicama.