Logo
Large banner

Evo kakve obrve će biti u trendu naredne godine

Izvor:

Magazin novosti

22.12.2025

08:40

Komentari:

0
Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

Tokom posljednjih nekoliko decenija, trendovi obrva su se razvijali brže od skoro bilo kog drugog dijela šminke. Sjetimo se ultratankih lukova iz devedesetih godina i početka 2000-ih, koje su proslavile holivudske glumice. Međutim, već do 2010-ih, trend se potpuno promijenio, pa su guste i prirodnije obrve ponovo počele da dobijaju na popularnosti nakon nekoliko decenija.

U 2026. godini ljepota se vraća svojim korijenima, i to bukvalno. Nakon godina intenzivnog oblikovanja, raznih tretmana moda se okreće prirodnom izgledu obrva koje na prvom mjestu stavljaju autentičnost i individualnost.

Вања Квочка

Ostali sportovi

Mladi banjalučki plivač briljira u Holandiji

Prirodne obrve neće biti samo trend, one su pomak o razmišljanju o ljepoti. Više se ne teži savršenstvu prema tuđim standardima već se ističe ono što je jedinstveno kod svake osbe. Zato ne nosite nužno pune obrve ukoliko vam ne stoje, nego razmislite o tome kako ide prirodni luk vaših obrva.

U svijetu šminke, prirodne obrve poštuju vaš originalni oblik i boju, ali se suptilno poboljšavaju dobrim proizvodima. Najefikasniji način da se to postigne je ultratanka olovka za obrve koja imitira fine poteze nalik dlačicama.

Podijeli:

Tagovi:

obrve

moda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Počinje period izobilja koji se dešava jednom u 100 godina, ovi znaci biće posebno srećni

4 h

0
Жичара

Hronika

Dijelovi žičare sa Durtmitora poslati na vještačenje

4 h

0
Убиство руског генерала Фанила Сарварова

Svijet

Ruski general ubijen u eksploziji: Bomba postavljena ispod njegovog automobila

4 h

0
Умро легендарни гитариста

Scena

Umro legendarni gitarista

4 h

0

Više iz rubrike

Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

Stil

Zbog jedne greške u šminkanju izgledamo starije nego što jesmo

5 d

0
Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

Stil

Tri boje za kosu koje će dominirati u narednoj godini

6 d

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Stil

Izaberite pravi manikir za praznike: Bezbroj načina da vaši nokti zablistaju

1 sedm

0
Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

Stil

Tri ''zastarjele'' frizure su se vratile na velika vrata

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

12

23

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

12

17

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner