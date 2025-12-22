Dijelovi žičare sa Durtmitora poslati na vještačenje

Dijelovi žičare na Durmitoru na kojoj se u subotu dogodila nesreća u kojoj je poginuo njemački državljanin poslati su na vještačenje, i utvrđuje se uzrok proklizavanja korpe na žičari "Savin kuk 2", prenose danas Vijesti.

Vještaci će utvrditi uzrok proklizavanja korpe na crnogorskoj planini, ispravnost mehanizma žičare, sajli, ali i da li je, kada i kako rađen remont, kao i pod kojim okolnostima je došlo do nesreće u kojoj je poginuo njemački državljanin Sebastijan Hertner (34), a teško povrijeđena njegova supruga Hana Espandšajd (30).

Kako je došlo do tragedije na Durmitoru?

Nesreća na drugoj uspinjači žičare, koja je u vlasništvu Razvojne banke, dogodila se u subotu 20. decembra, oko 13.10 sati, kada se korpa u kojoj je bilo dvoje njemačkih turista sudarila sa drugom koja je bila prazna.

Svijet Ruski general ubijen u eksploziji: Bomba postavljena ispod njegovog automobila

Još troje ljudi koji su u subotu ostali zaglavljeni u korpama na žičari "Savin Kuk 2" na Durmitoru uspješno su tada evakuisani, a prema crnogorskim medijima u pitanju su bili državljani Srbije, Njemačke i Crne Gore.