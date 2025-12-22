Logo
Large banner

Dijelovi žičare sa Durtmitora poslati na vještačenje

Izvor:

Tanjug

22.12.2025

08:27

Komentari:

0
Жичара
Foto: Pexels/Renan Bomtempo

Dijelovi žičare na Durmitoru na kojoj se u subotu dogodila nesreća u kojoj je poginuo njemački državljanin poslati su na vještačenje, i utvrđuje se uzrok proklizavanja korpe na žičari "Savin kuk 2", prenose danas Vijesti.

Vještaci će utvrditi uzrok proklizavanja korpe na crnogorskoj planini, ispravnost mehanizma žičare, sajli, ali i da li je, kada i kako rađen remont, kao i pod kojim okolnostima je došlo do nesreće u kojoj je poginuo njemački državljanin Sebastijan Hertner (34), a teško povrijeđena njegova supruga Hana Espandšajd (30).

Kako je došlo do tragedije na Durmitoru?

Nesreća na drugoj uspinjači žičare, koja je u vlasništvu Razvojne banke, dogodila se u subotu 20. decembra, oko 13.10 sati, kada se korpa u kojoj je bilo dvoje njemačkih turista sudarila sa drugom koja je bila prazna.

Убијен руски генерал Фанил Сарваров-22122025

Svijet

Ruski general ubijen u eksploziji: Bomba postavljena ispod njegovog automobila

Još troje ljudi koji su u subotu ostali zaglavljeni u korpama na žičari "Savin Kuk 2" na Durmitoru uspješno su tada evakuisani, a prema crnogorskim medijima u pitanju su bili državljani Srbije, Njemačke i Crne Gore.

Podijeli:

Tag:

žičara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убиство руског генерала Фанила Сарварова

Svijet

Ruski general ubijen u eksploziji: Bomba postavljena ispod njegovog automobila

4 h

0
Умро легендарни гитариста

Scena

Umro legendarni gitarista

4 h

0
Нећете имати бригу: Мајстор објаснио како правилно користити климу, ова температура је најпогоднија

Savjeti

Nećete imati brigu: Majstor objasnio kako pravilno koristiti klimu, ova temperatura je najpogodnija

4 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp imenovao specijalnog izaslanika za Grenland

4 h

0

Više iz rubrike

Незгода на путу Вишеград-Устипрача, полиција и хитна на терену

Hronika

Nezgoda na putu Višegrad-Ustiprača, policija i hitna na terenu

4 h

0
Мушкарац са капуљачом запалио познати кафић

Hronika

Muškarac sa kapuljačom zapalio poznati kafić

4 h

0
Двојица мушкараца брутално избодена у центру града

Hronika

Dvojica muškaraca brutalno izbodena u centru grada

4 h

0
Мотоциклиста тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Hronika

Motociklista teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

Kolika je prosječna plata u Srpskoj?

12

36

Proglašena najotrovija namirnica za 2026. godinu: Konzumiramo je gotovo svakodnevno

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner