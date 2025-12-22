Nećete imati brigu: Majstor objasnio kako pravilno koristiti klimu, ova temperatura je najpogodnija

Grijanje na klimu mnogima je opcija, ali s obzirom na poskupljenje struje, važno je koristiti klima uređaje na način koji minimizira potrošnju energije.

Klima uređaji su bili spas tokom ljeta, a sada služe da nas zagriju. Evo nekoliko korisnih savjeta za rad klime tokom zimskog perioda, prenosi Nova.

Kako da podesite klima uređaj na grijanje?

Na svakom daljinskom postoji dugme na kojem piše MODE. Pritiskom na to dugme tražite opciju grijanja. Kod nekih klima na displeju daljinskog grijanje pronalazite tako što se pojavljuje ikonica sunca, natpis Heat. Mala strijelica treba da bude usmjerena ka Heat.

Sledeći korak je podešavanje temperature na daljinskom. Poželjno je zadati na daljinskom temperaturu dva stepena veću nego što želite da bude u prostoriji koju grijete. Ako želite da temperatura u prostoru bude 24 C, zadajmo 26 C pošto unutrašnja jedinica klime meri temperaturu kod sebe gd‌je je temperatura za dva stepena veća nego u prostoru koji se klimatizuje.

Nije poželjno dok klima radi da na daljinskom tražite grijanje, već to treba uraditi prije paljenja klime, dok promjenu temperature možete nesmetano mijenjati dok klima radi.

Kada klimu upalite potrebno je od 2 do 10 minuta da klima počne da grije.

Brzinu duvanja vazduha iz klime podešavate pomoću dugmeta Fan speed na daljinskom. Postoje u većini slučajeva tri ili četiri brzine za izbacivanje vazduha.

Preporučuje se prva brzina ili Low, zato što se ventilator sporije okreće i vazduh više zadržava u isparivaču unutrašnje jedinice.

Ako i dalje klima uređaj neće da vam prebaci na grijanje, onda treba da je resetujete.

Ako se ne radi redovan godišnji servis klime, ponekad se dogodi da klima neće da se upali ili na displeju ispiše grešku. Kada je u pitanju ova vrsta problema resetovanje klime je neophodno.

Majstor daje savjet kako da podesite klimu da bi dobro grijala

Postupak za resetovanje klime objasnio nam je majstor Zoran Ilić za Danas.

– Prvo isključite klimu preko daljinskog upravlja, a zatim izvucite kabl iz utičnice. Nek stoji van utičnice nekoliko minuta, a potom ga vratite u struju. Potom priđite unutrašnjoj jedinici klime i podignite poklopac, sa desne ili lijeve strane u donjem uglu se nalazi dugme za resetovanje.

Pritisnite ga na oko desetak sekundi, a zatim pustite. Klima bi trebala da bude resetovana, uključite je putem daljinskog i pustite na režim grijanja – objasnio je majstor, prenosi N1.