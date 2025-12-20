Greška prilikom peglanja kose koja je uništava

Presa za kosu danas je jedan od najčešće korišćenih alata za negu i oblikovanje, a stručnjaci su otkrili koje greške najčešće pravimo prilikom korišćenja pegle.

Ispravljanje kose peglom može biti znatno bezbjednije ukoliko obratite pažnju na nekoliko važnih detalja. Najvažniji su pravilno podešena temperatura i način na koji koristite presu za kosu, ali i izbegavanje jedne česte greške koja može oštetiti kosu.

Stručnjaci često upozoravaju da je peglanje kose jedan od najštetnijih tretmana, naročito ako se ne koriste proizvodi za zaštitu od toplote. Visoke temperature isušuju vlasi, oštećuju njihov prirodni zaštitni sloj i vremenom dovode do lomljenja, pucanja i gubitka sjaja. Tokom peglanja, temperatura može dostići i do 230 stepeni, pri čemu se zagrejane ploče direktno oslanjaju na dlaku.

Uz to, mnogi od nas nesvesno ponavljaju istu grešku koja dodatno povećava rizik od oštećenja prilikom korišćenja prese za kosu.

Španska farmaceutkinja Helena Rodero upozorava da ponavljanje prelaska prese preko istog pramena može ozbiljno oštetiti kosu. Umjesto toga, savjetuje da se frizuri posveti nekoliko minuta više i da se preko svakog pramena pređe sporije i pažljivije, ali samo jednom, kako bi se postigao željeni rezultat uz minimalno oštećenje.

"Mnogo je štetnije više puta brzo prelaziti peglom preko istog dijela kose nego jednom sporije, iako se često čini suprotno", ističe ona.

Pravilno peglanje kose

Kako Helena Rodero naglašava, rizik od oštećenja kose raste s povećanjem temperature. Kada se dostigne previsok nivo toplote, keratin - osnovni strukturni protein kose počinje da se razgrađuje, što dovodi do gubitka elastičnosti, isušivanja i, s vremenom, lomljenja vlasi. Ovakva oštećenja nisu odmah vidljiva, ali se gomilaju sa svakim korišćenjem prese, a opasnost je još veća ako se kosa pegla dok je vlažna ili bez odgovarajuće zaštite od toplote, objašnjava Roderova za Instyle.es.

Da biste kosu ispravili što efikasnije, a pritom smanjili rizik od oštećenja, važno je podijeliti je na tanje pramenove. Na taj način toplota se ravnomernije raspoređuje, a frizura postaje ujednačenija i dugotrajnija. Upotreba češlja ili četke tokom peglanja dodatno olakšava kontrolu pokreta i omogućava savršeno glatku završnicu, bez potrebe za ponavljanjem postupka.

"Ako na vlažnu kosu nanesete zaštitu od toplote, što uvijek preporučujem, neophodno je da je potom u potpunosti osušite prije nego što posegnete za peglom", objašnjava Helena.

Kako ona dodaje, iako preparati za zaštitu od toplote značajno smanjuju stepen oštećenja, oni ga ne mogu u potpunosti sprečiti. Ovi proizvodi stvaraju tanak zaštitni sloj, poput filma, koji oblaže vlasi, zadržava vlagu u njima i ublažava direktno djelovanje toplote. Međutim, to važi samo ako se pravilno nanose – ravnomjerno i duž cijele dužine kose, a ne samo po njenoj površini.

Temperatura prilikom peglanja kose

Ako koristite presu sa mogućnošću podešavanja temperature, to je odlična vijest za zdravlje vaše kose. Temperatura pegle uvijek treba da bude prilagođena tipu kose: tanka ili već oštećena kosa ne bi trebalo da se izlaže temperaturama višim od 160 do 170 stepeni Celzijusa, normalna ili farbana kosa može podneti oko 180 stepeni, dok gusta i kovrdžava kosa može zahtevati i do 200 stepeni kako bi se uspešno ispravila, ali uz poseban oprez.

Nakon peglanja preporučuje se nanošenje laganih ulja, poput arganovog ili jojobinog, kao i regenerativnih seruma, dok hranljive maske primjenjene jednom do dva puta nedjeljno mogu značajno doprinijeti oporavku kose, naročito ako se presa koristi često.