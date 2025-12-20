Logo
Da li je grijeh nositi tuđi krst? Odgovor duhovnika iznenadio je mnoge vjernike

Izvor:

Ona

20.12.2025

08:10

Да ли је гријех носити туђи крст? Одговор духовника изненадио је многе вјернике
Foto: ATV

Postoje predmeti koje nosimo „blizu srca“, a krst je svakako jedan od njih. Za mnoge vjernike, privezak u obliku krsta nije samo simbol vjere, već i nešto intimno, lično, skoro kao mali pratilac svakog koraka. I upravo zato pitanje da li je dobro ili dozvoljeno nositi krst koji je pripadao nekom drugom često izaziva nelagodu. Ljudi ne znaju da li takav predmet može da „ponese tuđi teret“, energiju ili sudbinu.

Iako je ovo uobičajeno pitanje, odgovor crkve je iznenađujuće jednostavan i oslobađajući.

U dugim razgovorima sa vernicima, mnogi sveštenici godinama ponavljaju isto: krst nije amajlija, nije predmet magije i ne nosi tuđi život sa sobom. On je, prije svega, svjedočanstvo naše lične vjere.

Ovaj tekst je tu da Vam pruži mir, jasnoću i duhovni kompas, posebno ako ste naslijedili krst, dobili ga na poklon ili pronašli stari porodični komad koji vas privlači.

U pravoslavlju, krst se ne doživljava kao predmet koji upija tuđe energije niti kao talisman koji na sebe lepi nečiju prošlost. Takvo vjerovanje pripada sujeverju, a ne hrišćanskoj tradiciji.

Sveštenici često ističu sledeće:

Krst je znak pripadnosti Hristu, ne privatni simbol jedne osobe.

On ne prenosi tuđe rane, strahove ili promašaje.

Ne postoje „loši“ ili „tuđom sudbinom opterećeni“ krstovi.

Njegova uloga je duhovna, ne magijska.

Drugim riječima: može se nositi bilo koji krst.

Bilo da ga je neko naslijedio od bake, kupio na pijaci, dobio na poklon ili čak pronašao, njegova duhovna vrijednost ne zavisi od prethodnog vlasnika, već od vjere onoga ko ga nosi danas.

  • Najčešći razlozi su:
  • strah da predmet „nosi tuđu energiju“
  • briga da bi se preuzela „tuđa karmička težina“
  • osjećaj da krst mora biti lično blagosloven samo za jednog čovjeka
  • Ovo su pojmovi koji su postali dio savremenog narodnog verovanja, ali nemaju oslonac u crkvenom učenju.
  • U pravoslavlju, krst nije privatni magijski predmet – on pripada Bogu, a ne prošlosti osobe koja ga je nosila.

Da li crkva preporučuje nošenje nasleđenog krsta? Da. I to iz dobrog razloga.

Nasljeđivani krst nosi emotivnu vrijednost, ali ne i duhovni teret. Takvi predmeti često postaju najdragoceniji u porodici upravo zato što povezuju generacije.

Ako ste nasledili krst, to može biti:

  • sjećanje na pretke
  • izraz poštovanja
  • simbol nastavka vjere u porodici
  • Sveštenici često kažu da krst koji je pripadao nekome prije nas može biti podsetnik na kontinuitet i ljubav, a ne izvor straha.

Da li je potrebno osveštati krst koji je prešao u nove ruke?

  • Može, ali nije obavezno.
  • Osveštanje ima smisla ako želite blagoslov i molitvu za sebe, ne zato što se „briše“ tuđa energija. Krst se ne čisti od prošlosti - on se osveštava radi naše sadašnjosti.
  • Sveštenici često napominju:
  • Osveštanje daje mir verniku, ne predmeta.
  • Ako osjećate potrebu, slobodno odnesite krst u crkvu.
  • Ako ne osjećate - krst je jednako ispravan i bez toga.
  • Da li treba nositi više krstova odjednom?
  • Crkva savjetuje jednostavnost. Iako nije zabranjeno imati više privezaka, poruka je umjerena i jasna:
  • Izaberite jedan krst koji vam najviše znači i nosite ga sa smirenjem.

Nošenje više krstova istovremeno može:

stvoriti osjećaj zbunjenosti,

pretvoriti vjeru u simboličko gomilanje predmeta,

odvući fokus od smisla: krst nije ukras, već molitvena podrška.

Uvijek se vraćamo na suštinu: važnije je kako živite, nego koliko krstova nosite.

Kako izabrati krst koji je „Vaš“?

Ako imate više krstova u porodici, poklone ili predmete koji vas privlače, evo jednostavnog vodiča:

Izaberite krst koji vas smiruje.

  • Duhovni predmeti treba da donesu unutrašnji mir, ne dilemu.
  • Ne brinite o njegovoj prošlosti.
  • Nema negativnog „nasleđa“ koje prelazi na vas.
  • Nosite ga kao podsjetnik na svoju vjeru.
  • Krst je znak nade, a ne straha.
  • Ako imate potrebu, osveštajte ga.
  • To je vaš razgovor sa Bogom, ne čišćenje predmeta.
  • Ne podležite sujeverju.

Strah nikada nije dio hrišćanskog života.

Tuđi krst može postati Vaš krst, potpuno i bez bojazni

Nije grijeh, nije opasnost i nije preuzimanje tuđeg života.

Krst nije amajlija koja „pamti“, već znak vjere koji nas podsjeća na put koji biramo svaki dan.

Ako ste dobili, naslijedili ili pronašli krst koji u vama budi toplinu - slobodno ga nosite.

Vaša vjera je ta koja ga čini svetim, a ne njegova prošlost, piše Ona.rs.

