Sutra pretežno sunčano i toplije

ATV

19.12.2025

21:46

Сутра претежно сунчано и топлије
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme uz temperaturu vazduha i do 16 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti promjenljivo oblačno, a na sjeveru tmurno, ponegdje uz rosulju i maglu u kotlinama i duž rijeka.

Tokom dana biće sunčanije i toplije, osim na sjeveru gdje će ostati oblačno, dok će u Hercegovini većinu dana biti sunčano.

Vjetar će biti slab, a u Hercegovini umjeren, promjenljivog ili sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do četiri, na jugu do šest stepeni, a u višim predjelima od minus tri stepena.

Микрофон

Zanimljivosti

Zbog rekorda nije se "gasio" 42 sata

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Sokolac dva, Gacko tri, Višegrad i Rudo četiri, Foča i Zenica pet, Srebrenica, Jajce i Sarajevo sedam, Han Pijesak, Šipovo i Drvar osam, Doboj i Zvornik devet, Bileća, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Livno 10, Mrakovica i Prijedor 11, Srbac, Trebinje, Sanski Most i Tuzla 13, Drinić 14, Banjaluka i Mostar 15, Ribnik 16, Bihać 18 stepeni.

Vremenska prognoza

Vrijeme

