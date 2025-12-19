Otkriven je prvi slučaj trihineloze

U uzorku koji je domaćin donio na pregled otkrivena je velika invazija larvi otkriven je prvi slučaj trihinela spiralis i tako na vrijeme spriječena zaraza.

"Trihineloza je još uvek prisutna kod domaćih svinja, ali rijeđe nego ranije. Tome su u najvećoj mjeri doprinele mjere deratizacije pošto su najčešći prenosioci zaraze pacovi. Osim toga, svinje se uglavnom čuvaju u zaštićenim oborima, a sve manje u takozvanoj ispustu gdje mogu da se zaraze preko glodara, pasa i mačaka koji koji su u našim krajevima najčešći domaćini ove opasne larve", kažu veterinari.

Podsjećaju da je trihinoskopski pregled ključna prevencija ove parazitske bolesti koja se sa životinja prenosi na ljude konzumiranjem nedovoljno termički obrađenog mesa. Poslije klanja na anlizu u veterinarsku stanicu se donosi uzorak sa korijena dijafragme, a pregled koji pouzdano može da utvrdi prisustvo larvi košta svega 400 dinara.

"Pregled je jeftiniji od kilograma mesa. Cijena je simbolična naspram opasnosti po zdravlje, pa obavezno kad pravim svinjokolj odnesem meso na pregled. I za Božić nosim uzorak od pečenice iako se peče u furuni na visokoj temperaturi", rekao je poljoprivrednik Stanko Lukić.

Pregled mesa na trihinelozu je obavezan po zakonu, a veterinari navode da su ljudi više nego ranije svjesni opasnosti koja vreba konzumiranjem zaraženog mesa. Od posljednjeg slučaja prije 15 godina kada se u jednom pocerskom selu sušenim kobasicama zarazilo više od 30 ljudi u ovom kraju nisu registrovane epidemije trihineloze, piše Informer.