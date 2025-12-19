Logo
Veliki kolaps uslijed više lančanih sudara

19.12.2025

17:15

Foto: Tanjug

Na putu od Lozovičke česme ka Velikoj Plani napravio se veliki kolaps, uslijed više lančanih sudara, javljaju na društvenim mrežama.

"Više lančanih sudara i radovi od Lozovičke česme ka Velikoj Plani. Kilometarske kolone", piše Instagram stranica "192_rs".

Kako se vidi na objavljenom video-snimku, vozilima koja su se zadesila u ovom trenutku na pomenutom putu u smjeru ka Velikoj Plani ne nazire se kraj.

