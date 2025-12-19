Logo
Zbog ovoga je auto Milka Bjelice propao kroz lift: Vatrogasci preko krova izvlačili djecu

Izvor:

Telegraf

19.12.2025

08:57

Због овога је ауто Милка Бјелице пропао кроз лифт: Ватрогасци преко крова извлачили дјецу
Foto: Telegraf.rs

Prava tragedija izbjegnuta je juče u Sazonovoj ulici na Vračaru, kada je usljed pucanja pneumatske prese lift sa automobilom u kojem je bio proslavljeni košarkaš Milko Bjelica sa porodicom počeo da propada.

U jednoj od novogradnji na Vračaru juče se u popodnevnim časovima odigrala akcija spasavanja koja je trajala do posljednjeg sekunda. Proslavljeni košarkaš Crvene zvijezde, Milko Bjelica (41), nalazio se u automobilu sa suprugom i dvoje djece (4 i 5 godina) u trenutku kada je garažni lift, usljed teškog kvara, nekontrolisano krenuo da propada, piše Telegraf.

Pukla pneumatska presa

Do nezgode je došlo u trenutku kada je porodica u svom luksuznom "Audiju A6" izlazila iz lifta. Prema saznanjima sa terena, uzrok ove zamalo fatalne nesreće je pucanje pneumatske prese. Usljed kvara, mehanizam je popustio, a lift je povukao vozilo naniže, pri čemu je prednji deo automobila ostao potpuno prignječen između nivoa garaže.

Полиција Србија

Košarka

Vatrogasci zatekli horor: Svjedoci o drami srpskog košarkaša

Herojska akcija vatrogasaca

Na mjesto nesreće hitno su upućena 14 vatrogasaca-spasilaca iz jedinica Voždovac i Zvezdara sa četiri vozila. Zatekli su jeziv prizor – vozilo zaglavljeno u mračnom procjepu i prestravljenu porodicu koja nije mogla da napusti kabinu lifta zbog nestabilnosti čitave konstrukcije.

"Situacija je bila kritična jer je lift bio nestabilan i postojala je opasnost od daljeg kretanja. Djeca su bila uplašena, ali su vatrogasci reagovali maksimalno profesionalno," navodi izvor sa lica mjesta.

Spasioci su donijeli odluku da se evakuacija izvrši preko krova kabine lifta. Koristeći specijalne ljestve nastavljače, vatrogasci su jednog po jednog člana porodice – prvo djecu, a potom i roditelje – izvukli na sigurno kroz uzani prostor.

Милко Бјелица

Košarka

Ko je Milko Bjelica - košarkaš čiji auto je propao kroz lift

Bez povrijeđenih, istraga u toku

Svi članovi porodice su odmah predati ekipi Hitne pomoći. Iako su pretrpjeli ogroman stres, prvi pregledi pokazuju da, srećom, nema fizičkih povreda.

Policija i inspekcija vrše uviđaj na licu mjesta. Ključno pitanje istrage biće da li je lift posjedovao uredne ateste i zbog čega je sigurnosni sistem zakazao, što je moglo dovesti do nezamislive tragedije u samom centru Beograda.

Milko Bjelica

Šta je pneumatska presa?

Pneumatska presa je srce auto-lifta koja koristi sabijeni vazduh pod visokim pritiskom kako bi podizala i držala teret od nekoliko tona. U trenutku kada je ovaj mehanizam ''pukao“, došlo je do naglog gubitka pritiska, zbog čega je platforma sa automobilom izgubila oslonac i krenula u nekontrolisano propadanje. Bez vazdušnog pritiska koji ga drži, lift postaje nemoćan pred težinom vozila, što objašnjava silinu udara i prignječen prednji dio ''audija“.

