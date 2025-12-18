Logo
Large banner

Nakon Hrvatske i Srbija hitno povlači hranu za bebe

18.12.2025

12:25

Komentari:

0
Након Хрватске и Србија хитно повлачи храну за бебе
Foto: pexels

Ministarstvo zdravlja Srbije izdalo je nalog da se sa tržišta hitno povuče hrana za odojčad "aptamil AR1", kako bi se provjerilo prisustvo bakterije zbog koje je ovaj proizvod povučen u Hrvatskoj.

Ministarstvo je izdalo ovaj hitan nalog odmah po dobijanju informacije da je sa hrvatskog tržišta povučena hrana za odojčad "aptamil AR1".

Ovaj proizvod biće hitno povučen sa tržišta Srbije, odnosno sve što je još u prometu, i od kupaca i sa lagera uvoznika i distributera, kako bi se proverilo prisustvo bakterije bacilus cereus.

U pitanju je proizvod od 400 grama, proizvođača "Nutricija eksport BV" iz Holandije, za koji je rok upotrebe 17. maj 2026. godine, sa identifikacionim brojem 111444865.

Ministarstvo zdravlja je utvrdilo da je ovaj proizvod, nakon provjere i analize odobrene u Zavodu za javno zdravlje Subotica, u Srbiju bio uvezen 9. januara.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu juče je objavila da je sa tržišta povukla hranu za bebe "aptamil AR1" zbog povećanog prisustva bakterije bacilus cereus.

Podijeli:

Tagovi:

bebe

Hrana

tržište

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Виктор Орбан и Роберт Фицо

Srbija

Orban i Fico zbog Srbije žestoko opleli po EU

16 h

1
Ренато Грбић

Srbija

Poznati ribar spasio 33 osobe: Jedan je život

16 h

0
Пензионери поново на мети превараната: Хитно се огласио Фонд ПИО

Srbija

Penzioneri ponovo na meti prevaranata: Hitno se oglasio Fond PIO

20 h

0
Акција "Армагедон": Ухапшено 8 педофила због дјечије порнографије

Srbija

Akcija "Armagedon": Uhapšeno 8 pedofila zbog dječije pornografije

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

48

FIFA: Rusija se vraća na UEFA takmičenja nakon 3 godine suspenzije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

13

35

Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner