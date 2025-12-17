Logo
Penzioneri ponovo na meti prevaranata: Hitno se oglasio Fond PIO

Izvor:

B92

17.12.2025

17:38

Komentari:

0
Пензионери поново на мети превараната: Хитно се огласио Фонд ПИО
Foto: Unsplash

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije obavještava korisnike penzija da su aktuelni novi pokušaji prevare penzionera.

Naime, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) upozorio je na novi pokušaj prevare penzionera u Inđiji putem telefonskih poziva u kojima se od njih traži da kupe određene proizvode (prekrivače, dušeke i slično) kao uslov da bi im bila isplaćena povišica penzije.

Penzioneri često na meti prevara

"Fond PIO još jednom naglašava da će uvećanu penziju primiti svi korisnici penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja bez bilo kakvih uslova i bez podnošenja zahtjeva, s obzirom na to da će uvećanje, kao i uvijek do sada, Fond obračunati i isplatiti svim penzionerima u redovnom postupku", navodi se u saopštenju Fond PIO.

Viktor Orban

Svijet

Orban: Unija predložila zajednički zajam Ukrajini, Mađarska protiv

Fond PIO apelovao je na građane, posebno na penzionere, da budu obazrivi i da eventualne slične ucjene ili prijetnje odmah prijave nadležnima u MUP-u Srbije, piše B92.

