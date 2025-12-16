Preminuo na letu Čikago-Beograd: Supruga traži putnika koji je sjedio pored njega

Tužne vijesti podijelila je njegova supruga na društvenoj mreži Fejsbuk u grupi "Srbi u Čikagu".

Milorad je trebalo da boravi pet dana u Srbiji i da se potom vrati za Čikago, ali je nažalost preminuo dok je avion kompanije Air Serbia bio iznad Kanade.

Ona je otkrila da je pored Milorada na letu sjedio Aleksandar Jovanović, koji mu je u tim teškim trenucima pritekao u pomoć i bio uz njega, ali porodica nema više informacija o tom čovjeku.

"Ovo je, nažalost, sve što trenutno znamo o njemu. Informaciju smo dobili od SUP-a iz Srbije. Ukoliko je Aleksandar Jovanović član ove grupe, ili ukoliko ga neko poznaje, bila bih neizmerno zahvalna da nam se javi. Takođe, ukoliko je neko bio na tom letu, ili poznaje nekoga ko je bio na tom letu i bio bi spreman da razgovara sa nama, molimo vas da nam se javi. U ovim izuzetno teškim i bolnim trenucima još uvek pokušavamo da shvatimo šta se tačno dogodilo", istakla je supruga.

"Situacija bila traumatična"

Ona je dodala da su joj ljudi prenijeli da je situacija bila izuzetno traumatična za putnike na letu.

"Razumemo koliko je to bilo teško. Dobili smo vrlo malo informacija i samo pokušavamo da saznamo šta se tačno dogodilo. Ako neko ima bilo kakvu informaciju, molimo da nam se javi privatno ili u komentaru", naglašava neutješna žena.

Podsjetimo, kako su mediji izvijestili krajem novembra, putnik iz Sjeverne Makedonije preminuo je na letu Čikago - Beograd, a ljekari su mogli da konstatuju samo smrt, prenosi Blic.