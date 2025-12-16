Logo
Large banner

Posvađala se sa bivšom suprugom svoga muža, pa je pregazila autom: Ženi je slomljena karlica

Izvor:

Telegraf

16.12.2025

13:35

Komentari:

0
Посвађала се са бившом супругом свога мужа, па је прегазила аутом: Жени је сломљена карлица
Foto: Tanjug/AP

Policija u Beogradu uhapsila je juče, Beograđanku N.A. (38), zbog sumnje da je automobilom namjerno udarila B.P. (45), italijansku državljanku i bivšu suprugu njenog sadašnjeg muža.

Dramatična situacija dogodila se u četvrtak, 11. decembra, na području Novog Beograda. Prema navodima policije, incidentu je prethodila verbalna svađa između N.A. i B.P.

Тузла Дом пензионера пожар 2

Hronika

Uhapšena još jedna osoba iz Doma penzionera u Tuzli

Žena zadobila teške povrede

Nakon rasprave, N.A. je sjela u svoj automobil i udarila B.P. vozilom u predelu tijela, a zatim se udaljila sa mjesta događaja. Povrijeđena B.P. hitno je prevezena u KBC Zemun, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede, uključujući prelom karlice.

Најновија вијест

Hronika

Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

Policija je uhapsila osumnjičenu N.A. u ponedjeljak, a protiv nje je podnijeta krivična prijava za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Istraga je u toku, a policija radi na rasvjetljavanju svih detalja koji su doveli do ovog sukoba.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Svađa

udarila ženu

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Hronika

Još jedna tragedija u BiH: Poginuo pješak, udarila ga dva auta

1 sedm

0
Несрећа у Брчком

Hronika

Zastrašujuća nesreća u BiH: Dva auta udarila pješaka

1 sedm

0
Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

Scena

Dara Bubamara polomila sto i udarila Kebu: "Za malo da mu oduzmeš život"

1 mj

0
Вртић дјеца игра

Srbija

Vaspitačica djevojčicu uhvatila za vrat, bacila je na pod, pa udarila loptom

2 mj

0

Više iz rubrike

Сахрана / Илустративна фотографија

Srbija

Miloš Jovanović proglasio sina mrtvim da bi mu grad dao pare, svi ostali u šoku

3 h

0
Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

Srbija

Uhapšeno 6 osoba zbog skrnavljenja pravoslavog groblja na Kosovu i Metohiji

5 h

0
Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

Srbija

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

5 h

1
Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Srbija

Djevojčica operisana, pa uslijedile komplikacije: U bolnicu primljena bez znakova života

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

36

Preminuo profesor PMF-a Boro Pavlović

15

32

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

15

28

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

15

25

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

15

24

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner