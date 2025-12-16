Posvađala se sa bivšom suprugom svoga muža, pa je pregazila autom: Ženi je slomljena karlica

Policija u Beogradu uhapsila je juče, Beograđanku N.A. (38), zbog sumnje da je automobilom namjerno udarila B.P. (45), italijansku državljanku i bivšu suprugu njenog sadašnjeg muža.

Dramatična situacija dogodila se u četvrtak, 11. decembra, na području Novog Beograda. Prema navodima policije, incidentu je prethodila verbalna svađa između N.A. i B.P.

Žena zadobila teške povrede

Nakon rasprave, N.A. je sjela u svoj automobil i udarila B.P. vozilom u predelu tijela, a zatim se udaljila sa mjesta događaja. Povrijeđena B.P. hitno je prevezena u KBC Zemun, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede, uključujući prelom karlice.

Policija je uhapsila osumnjičenu N.A. u ponedjeljak, a protiv nje je podnijeta krivična prijava za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Istraga je u toku, a policija radi na rasvjetljavanju svih detalja koji su doveli do ovog sukoba.

