Dara Bubamara polomila sto i udarila Kebu: "Za malo da mu oduzmeš život"

Izvor:

B92

15.11.2025

17:19

Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"
Foto: Youtube screenshot

Luda žurka na snimanju muzičkog šoua "Zvezde Granda" pretvorila se u pravi spektakl kada je Dara Bubamara tokom slavlja sjela na sto, koji se zatim prevrnuo i udario Dragana Kojića Kebu.

Incident se dogodio u trenucima euforije, a Dara je odmah pokušala da se našali i opravda:

"Da se izvinim Kebi jer je sto pao od njega. Ja stvarno od ludila...", rekla je pjevačica.

Njenu izjavu prekinula je Ceca, koja je uz osmjeh dobacila:

"Za malo Kebi da oduzmeš život", rekla je folk diva.

Atmosfera je bila na vrhuncu jer se Keba obilježavao rođendan, pa su se članovi žirija i takmičari potpuno opustili. Na kraju je i Keba dodao kroz smijeh:

"Mili me je poljubio, ne mogu da vjerujem", rekao je Kojić.

