Dara Bubamara polomila sto i udarila Kebu: "Za malo da mu oduzmeš život"

Izvor:
B92
15.11.2025
17:19
Komentari:0
Luda žurka na snimanju muzičkog šoua "Zvezde Granda" pretvorila se u pravi spektakl kada je Dara Bubamara tokom slavlja sjela na sto, koji se zatim prevrnuo i udario Dragana Kojića Kebu.
Incident se dogodio u trenucima euforije, a Dara je odmah pokušala da se našali i opravda:
"Da se izvinim Kebi jer je sto pao od njega. Ja stvarno od ludila...", rekla je pjevačica.
Njenu izjavu prekinula je Ceca, koja je uz osmjeh dobacila:
"Za malo Kebi da oduzmeš život", rekla je folk diva.
Atmosfera je bila na vrhuncu jer se Keba obilježavao rođendan, pa su se članovi žirija i takmičari potpuno opustili. Na kraju je i Keba dodao kroz smijeh:
"Mili me je poljubio, ne mogu da vjerujem", rekao je Kojić.
