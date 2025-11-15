Irina Šejk iznenadila svojim pojavljivanjem na crvenom tepihu

Izvor:
Indeks
15.11.2025
12:54
Komentari:0
Supermodel Irina Šejk pobrinula se da sve oči budu uprte u nju na predstavljanju Pireli kalendara za 2026. godinu u Pragu.
Ruska ljepotica je pokazala dramatičan izgled na crvenom tepihu koji je uključivao ogromne smaragdne minđuše i potpuno izblajhane obrve.
Izgled crvenog tepiha
Šejk je nosila naizgled konzervativnu, potpuno crnu haljinu sa jednim rukavom, uz rol kragnu i šešir.
Sve oči su bile uprte u njene svježe izblajhane obrve, koje su privukle pažnju fanova. Kosu je prekrila crnim šeširom, koji je dodatno istakao njene upečatljive smaragdne minđuše i novi oblik obrva. Ukupan izgled je zaokružila usnima boje vina i crnim ajlajnerom.
Zvijezda Pirelijevog kalendara
Tridesetdevetogodišnja manekenka i majka osmogodišnje ćerke Li, koju djeli sa bivšim partnerom Bredlijem Kuperom, glumi u 52. izdanju prestižnog kalendara italijanskog brenda guma. Ovogodišnje izdanje, poznato kao „Kal“, snimio je norveški fotograf Solve Sundsbe i slavi moć i ljepotu prirodnih elemenata. Ovo je Šejkino prvo pojavljivanje u kalendaru, a njena fotografija predstavlja „vetar“.
Svijet
Vens odgovorio "Kaji Kalas i EU": Neće nam oni govoriti o diplomatiji
Njoj se pridružuju Venus Vilijams, FKA Tvigs, Gvendolin Kristi i druge ikone iz različitih industrija, a svaka od njih otjelotvoruje varijacije zemlje, vatre, vode i vjetra. U intervjuu objavljenom na zvaničnom veb-sajtu brenda, Šejk je podjelila svoje uzbuđenje. „Pireli kalendar nisu samo lijepe slike, to je umjetnost, a biti dio kalendara mi je oduvijek bio san, tako da je čast“, rekla je.
(indeks)
Scena
4 h0
Scena
4 h0
Scena
19 h0
Scena
22 h0
Najnovije
Najčitanije
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Trenutno na programu