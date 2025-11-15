Logo
Large banner

Irina Šejk iznenadila svojim pojavljivanjem na crvenom tepihu

Izvor:

Indeks

15.11.2025

12:54

Komentari:

0
Ирина Шејк изненадила својим појављивањем на црвеном тепиху
Foto: Tanjug

Supermodel Irina Šejk pobrinula se da sve oči budu uprte u nju na predstavljanju Pireli kalendara za 2026. godinu u Pragu.

Ruska ljepotica je pokazala dramatičan izgled na crvenom tepihu koji je uključivao ogromne smaragdne minđuše i potpuno izblajhane obrve.

Izgled crvenog tepiha

Šejk je nosila naizgled konzervativnu, potpuno crnu haljinu sa jednim rukavom, uz rol kragnu i šešir.

Sve oči su bile uprte u njene svježe izblajhane obrve, koje su privukle pažnju fanova. Kosu je prekrila crnim šeširom, koji je dodatno istakao njene upečatljive smaragdne minđuše i novi oblik obrva. Ukupan izgled je zaokružila usnima boje vina i crnim ajlajnerom.

Zvijezda Pirelijevog kalendara

Tridesetdevetogodišnja manekenka i majka osmogodišnje ćerke Li, koju djeli sa bivšim partnerom Bredlijem Kuperom, glumi u 52. izdanju prestižnog kalendara italijanskog brenda guma. Ovogodišnje izdanje, poznato kao „Kal“, snimio je norveški fotograf Solve Sundsbe i slavi moć i ljepotu prirodnih elemenata. Ovo je Šejkino prvo pojavljivanje u kalendaru, a njena fotografija predstavlja „vetar“.

Венс-САД- 25092025

Svijet

Vens odgovorio "Kaji Kalas i EU": Neće nam oni govoriti o diplomatiji

Njoj se pridružuju Venus Vilijams, FKA Tvigs, Gvendolin Kristi i druge ikone iz različitih industrija, a svaka od njih otjelotvoruje varijacije zemlje, vatre, vode i vjetra. U intervjuu objavljenom na zvaničnom veb-sajtu brenda, Šejk je podjelila svoje uzbuđenje. „Pireli kalendar nisu samo lijepe slike, to je umjetnost, a biti dio kalendara mi je oduvijek bio san, tako da je čast“, ​​rekla je.

(indeks)

Podijeli:

Tagovi:

Irina Šajk

moda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Човјека ујела отровница у центру града: Смрт избјегао за длаку

Društvo

Čovjeka ujela otrovnica u centru grada: Smrt izbjegao za dlaku

2 h

0
Балканци који су отишли да раде у ову земљу, враћају се пуни пара

Ekonomija

Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju, vraćaju se puni para

2 h

1
Додик: Српска има довољно хране

Društvo

Dodik: Srpska ima dovoljno hrane

2 h

0
Медвједи усмртили 13 особа: Јапан тражи помоћ бивших полицајаца и војника

Svijet

Medvjedi usmrtili 13 osoba: Japan traži pomoć bivših policajaca i vojnika

2 h

0

Više iz rubrike

Сенидах хитно прекинула концерт: Због Стеле Раде настала паника на бини, објављен снимак

Scena

Senidah hitno prekinula koncert: Zbog Stele Rade nastala panika na bini, objavljen snimak

4 h

0
Огласила се Мирка: Ево шта сада ради

Scena

Oglasila se Mirka: Evo šta sada radi

4 h

0
Договорила састанак са дечком, а појавила се његова жена: "Њене ријечи никада нећу заборавити"

Scena

Dogovorila sastanak sa dečkom, a pojavila se njegova žena: "Njene riječi nikada neću zaboraviti"

19 h

0
Иза кулиса "Звезда Гранда": Овај члан жирија има један необичан ритуал иза камера

Scena

Iza kulisa "Zvezda Granda": Ovaj član žirija ima jedan neobičan ritual iza kamera

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner