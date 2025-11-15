Irina Šejk iznenadila svojim pojavljivanjem na crvenom tepihu

Supermodel Irina Šejk pobrinula se da sve oči budu uprte u nju na predstavljanju Pireli kalendara za 2026. godinu u Pragu.

Ruska ljepotica je pokazala dramatičan izgled na crvenom tepihu koji je uključivao ogromne smaragdne minđuše i potpuno izblajhane obrve.

Izgled crvenog tepiha

Šejk je nosila naizgled konzervativnu, potpuno crnu haljinu sa jednim rukavom, uz rol kragnu i šešir.

Sve oči su bile uprte u njene svježe izblajhane obrve, koje su privukle pažnju fanova. Kosu je prekrila crnim šeširom, koji je dodatno istakao njene upečatljive smaragdne minđuše i novi oblik obrva. Ukupan izgled je zaokružila usnima boje vina i crnim ajlajnerom.

Zvijezda Pirelijevog kalendara

Tridesetdevetogodišnja manekenka i majka osmogodišnje ćerke Li, koju djeli sa bivšim partnerom Bredlijem Kuperom, glumi u 52. izdanju prestižnog kalendara italijanskog brenda guma. Ovogodišnje izdanje, poznato kao „Kal“, snimio je norveški fotograf Solve Sundsbe i slavi moć i ljepotu prirodnih elemenata. Ovo je Šejkino prvo pojavljivanje u kalendaru, a njena fotografija predstavlja „vetar“.

Njoj se pridružuju Venus Vilijams, FKA Tvigs, Gvendolin Kristi i druge ikone iz različitih industrija, a svaka od njih otjelotvoruje varijacije zemlje, vatre, vode i vjetra. U intervjuu objavljenom na zvaničnom veb-sajtu brenda, Šejk je podjelila svoje uzbuđenje. „Pireli kalendar nisu samo lijepe slike, to je umjetnost, a biti dio kalendara mi je oduvijek bio san, tako da je čast“, ​​rekla je.

