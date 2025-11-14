Dogovorila sastanak sa dečkom, a pojavila se njegova žena: "Njene riječi nikada neću zaboraviti"

Bivša hrvatska manekenka Simona Mijoković u svojoj autobiografiji "Kako sam tražila ljubav" otvorila je dušu i progovorila o najmračnijim trenucima svog života.

U knjizi je, bez zadrške, opisala brojne potresne epizode, a posebno se izdvaja trenutak kada je shvatila da je, nesvjesno, bila ljubavnica.

Simona je otkrila da je na dogovoreni susret s muškarcem s kojim se tada viđala umjesto njega došla njegova supruga. Taj momenat, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

- Mislila sam da ću se naći s njim, ali ona je bila na tom mjestu, bila sam iznenađena, prestravljena. Šta je sad to, bojala sam se - rekla je ona. Ipak, reakcija supruge ju je potpuno ostavila bez riječi.

- Ona mi je rekla: 'Ne boj se, nisi jedina, nisi posljednja, ti si samo jedno izgubljeno jagnje koje je zalutalo u naš brak i ja ti želim da nađeš živog Boga'. To je žena koja je bila izuzetne vjere - ispričala je Simona za IN magazin.

Inače, Simona je pričala i o tome da joj se najstarija ćerka Gabrijela nedavno porodila, ali da ona nije zadovoljna njenim izborom partnera.

- Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji. Ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu. Ona je rekla 'da' životu sa 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju porodicu - rekla je Simona.

Podsjetimo, Simona se 2016. udala za Stanislava Mijokovića. Zajedno imaju četvoro djece, a porodični život danas vode u Austriji.

(Telegraf.rs)