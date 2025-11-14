Logo
Osuđen Uroš Ćertić, ide u zatvor

Blic

14.11.2025

14:10

Осуђен Урош Ћертић, иде у затвор

Najpoznatiji srpski kaskader Uroš Ćertić osuđen je i uskoro će otići na odsluženje zatvorske kazne.

Neovlašćeno je nosio pištolj u jednoj banci. Zbog toga je trebalo da bude u kućnom pritvoru, a sada mu je stigla presuda na kojoj piše da će se uskoro naći iza rešetaka.

Uroš Ćertić je osuđen za krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

U avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašteno je nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Sada je pravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora koje će služiti u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

"Nisam dobio nanogicu, ali jesam presudu u kojoj piše da sam dobio zatvorsku kaznu. Dobio sam 20 mjeseci od kojih moram da odležim dvije trećine, odnosno 14 mjeseci. Odbijena mi je žalba i za tri nedjelje idem u Sremsku Mitrovicu", rekao je Uroš Ćertić za "Blic".

Kako je dodao, priznao je na suđenju da je pištolj njegov i dodao: "Kriv sam".

Podsjetimo, Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.

Tag:

presuda

