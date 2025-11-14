Otac tvrdi: Dječak ubica iz Niške Banje planirao još ubistava

Andrej Simić (13), koga je 5. oktobra 2023. godine sa 37 uboda nožem zvjerski usmrtio školski drug M.M. na tavanu porodične kuće u iz Niškoj Banji, nije jedina žrtva koja je trebalo da bude ubijena u krvavom piru dječaka ubice.

Ovu šokantnu informaciju saopštio je za "Blic TV" Mića Simić, otac ubijenog dječaka, pozivajući se na nalaze do kojih je došla istraga vještačenjem telefona dječaka ubice.

“Vještačenje telefona ubice nam je dalo ogroman broj podataka, fotografija. Ja sam skinuo nekih 100, 140 fotografija koje su direktno povezane ovim ubistvom koje je, evo sada prvi put kažem, maloljetni ubica planirao pored Andreja. Znači Andrej nije bio jedini koji je trebalo da bude ubijen”, rekao je Mića Simić.

Komentarišući činjenicu da ni nakon skoro šest mjeseci od podizanja optužnice protiv roditelja dječaka ubice i podnošenja sudu na provjeru, ona još nije potvrđena, Mića Simić je podsjetio da je porodica ubijenog Andreja Simića preko svog punomoćnika tužilaštvu dostavila veliki broj dokaza koji potkrepljuju krivična djela za koja se sumnjiče.

“Apsurd je još veći što potvrđivanja se ove optužnice tiče. Jer masu dokaza smo mi obezbijedili. Više puta sam spominjao, preko 20 svjedoka koji su direktni bili i što se svjedočenja tiče i oko raznoraznih stvari i činjenica”, rekao je Mića Simić.

On je dodao da optužnica “jaka kao stijena” i da je potvrđuju brojni dokazi do kojih se došlo u toku istrage, te da ne vidi razlog zbog čega se još nije potvrđena.

“Masa sajtova koje je maloljetni ubica posjećivao i još mnogo mnogo toga, zaključeno sa vještačenjem forenzičara koji je mnogo bitne detalje i podatke iznio preko drugih svjedoka i drugih materijalnih dokaza, tako da, praktično, ja što kažem, optužnica je jaka kao stijena. Ja stvarno ne vidim više razloga i ovo stvarno više prerasta u neki apsurd i bezobrazluk oko ovolikog razvlačenja i rastezanja, što nam i dalje govori, gdje sam ja još više ubijeđen, da ovo prerasta u neki blagi vid opstrukcije”, rekao je Mića Simić.

Optužnica protiv M.M. i M.M.M., roditelja dječaka ubice tri puta je podnošena od 30.maja jer je sud dva puta vraćao ovaj akt tužilaštvu na ispravku.

“Sada čekamo po treći put, nadamo se da se potvrdi, jer je dva puta bila vraćana iz nama apsurdnih razloga, koliko mi imamo informacije. Borimo se sa pritiskom. Zbog same težine ovog ubistva smatramo da je ovo moralo daleko brže da ide. Jednostavno veliki je pritisak na nama ali ne posustajemo, tražimo pravdu za našeg Andreja”, rekao je Mića Simić.

"Takav ne zaslužuje slobodu"

Mića kaže da nema informacija o maloljetnom ubici, osim da se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi u Beogradu.

“Ono što znam je da je u 'Laza Lazarević', pod obezbjeđenjem, izolovan od svih, nema prava na kontakte, pošto ima privremenu mjeru zabrane komunikacije, prilaska. Gore je, ja se iskreno nadam da će i doživotno ostati gore jer takav ne zaslužuje slobodu”, rekao je Mića.

Kako je potvrđeno iz Višeg suda u Nišu, za 17. novembar je zakazana sjednica na kojoj će biti donijeta odluka o optužnici. Tužilaštvo sumnjiči roditelje dječaka ubice za teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jednog krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Optužnica je za proteklih šest mjeseci tri puta podizana i dva puta od strane suda vraćana na ispravku: sud je sada konstatovao da je optužnica "formalno ispravna" tako da se može o njoj odlučivati, po isteku rokova za odgovor na nju.

“Ovim putem Vas obavještavamo da je optužnica dostavljena strankama kao formalno ispravna i da je odgovor na optužnicu dostavljen sudu. Sjednica krivičnog vijeća je zakazana za ponedeljak dana 17. novembra 2025. godine, kada će biti donijeta odluka, a nakon isteka roka za podnošenje odgovora na optužnicu”, saopštila je 12. novembra portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić.

Da podsjetimo: Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo tijelo pronašli su ljekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju.

VJT u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji M.M. i da je, prema Zakonu o maloljetnim učiniocima krivičnih djela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina.

Smrt poslije 37 uboda

U obdukcionom zapisniku opisano je da je ubijeni dječak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, povredu potiljka… Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici…

Saša Knežević, advokat porodice Simić, rekao je da je dječak izmrcvaren sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata - ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara!

Dva druga izbjegla smrt?

Simić je ranije izjavio da su u kuću dječaka ubica tog jutra bila pozvana još dvojica dječaka koji se nisu pojavili, i da vjeruje da je M.M. planirao da i njih ubije.

“Kobnog dana su još dvojica dječaka trebalo da dođu kod M.M, koja na svu sreću nisu došla ili nažalost, jer bi možda Andrej bio živ. M.M. je nosio nož i mačete u školu, tako da je tragedija mogla da bude veća da mu je 'žuta minuta' došla dok je bio u školi”, rekao je ranije Mića Simić.

Postupak protiv roditelja

Budući da je dječak ubica je krivično neodgovoran, protiv njegovih roditelja pokrenut je prvo postupak pred OJT Niš zbog sumnje da su počinili krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Postupak je stajao u mjestu nekoliko mjeseci jer se, kako su objasnili u OJT Niš, čekalo na vještačenje M.M. da bi se preduzimali drugi koraci. OJT u Nišu saopštilo je 13. marta 2024.godine da je započelo krivični postupak protiv M.M. i M.M.M iz Niške Banje, roditelja dječaka ubice M.M. ali je a predmet potom prenijet u nadležnost VJT u Nišu koje je po okončanju istrage protiv M.M. i M.M.M iz Niške Banje prvi put podiglo optužnicu 30.maja i podnijelo je sudu na preispitivanje.

Zaprijećeno ukupno 15 godina zatvora

Zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti čl. 288 st.2, za kvalifikaciju za koju su osumnjičeni roditelji dječaka ubice, zakonom je zaprijećena kazna zatvora od dvije do 12 godina.

Krivičnim djelom zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica iz čl. 193. st. 1. predviđeno je da, ukoliko se dokaže krivica, roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloljetno lice o kojem je dužno da se stara, kazniće se zatvorom do tri godine.

Protiv roditelja dječaka ubice M.M. i M.M.M., pred Osnovnim sudom u Nišu, pre godinu dana, pokrenut je i postupak za potpuno lišenje roditeljskog prava zbog uočenih propusta u vršenju roditeljstva koje je utvrdio Centar za socijalni rad u toku postupanja na ovom slučaju.

No, ishod tog postupka ostaće tajna za javnost jer je javnost isključena budući da se radi o postupku u vezi sa porodičnim odnosima.