Mačka putovala 70 kilometara ispod haube automobila

Jedna mačka spasena je u Purmerendu, 15 kilometara sjeverno od Amsterdama, nakon što je putovala 70 kilometara ispod haube automobila.

Mačka je odmah prebačena kod veterinara na pregled ambulantnim vozilom za životinje, prenosi NL Tajms.

Iako je bila izložena toploti motora i dugom putu, prema izveštaju NOS-a, mačka je u relativno dobrom stanju.

Vlasnici mačke, koji žive u Utrehtu, primetili su da njihov ljubimac nedostaje i preko lokatora na ogrlici videli da se kreće velikom brzinom auto-putem A2.

Vlasnici su je pratili svojim automobilom od Amsterdama do parkinga u Purmerendu.

Automobil je konačno stao u Broekerhofu u Purmerendu, kada je otkriveno da je mačka zaglavljena u motoru.

Vatrogasci su morali da razbiju prozor i rastave delove motora kako bi je izvukli.

Nakon pažljivog postupka, preplašena mačka je bezbedno izvučena iz svog skrovišta.

Veterinari i hitne službe često se susreću sa mačkama koje se skrivaju ispod hauba ili u motoru automobila.

Tražeći toplotu i sklonište, posebno tokom hladnih dana, mačke često smatraju prostor kod motora primamljivim mestom za skrivanje.

Da bi se sprečile nesreće, savetuje se da se kuca po haubi ili trubi pre pokretanja automobila, posebno tokom jeseni i zime.