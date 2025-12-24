Logo
Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Izvor:

Indeks

24.12.2025

12:04

horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Neki ljudi znaju vrlo vješto koristiti tuđe slabosti kako bi ostvarili vlastite ciljeve ili zadržali kontrolu nad situacijom. Takvo ponašanje često dolazi do izražaja u odnosima, sukobima i takmičarskim okruženjima.

Astrologija nam otkriva da određeni znakovi imaju izraženiju sklonost hladnom, proračunatom ili osvetoljubivom ponašanju.

Prema horoskopu, ove osobine najčešće se povezuju s ljudima rođenima u sljedeća tri znaka.

1. Škorpija

Ljudi rođeni u znaku Škorpije poznati su po intenzivnim emocijama i snažnoj potrebi za kontrolom. Kada se osjećaju povrijeđeno ili izdano, rijetko zaboravljaju i još rijeđe opraštaju. Njihova zlobnost često nije otvorena, već tiha i dugoročna, s jasnom namjerom da se ravnoteža moći vrati u njihovu korist. Skloni su emocionalnom pritisku i manipulaciji kako bi zadržali prednost u odnosima. Upravo ta kombinacija strasti i osvete čini ih posebno opasnima kada odluče uzvratiti.

2. Jarac

Jarčevi d‌jeluju hladno i suzdržano, ali iza te vanjštine često se krije vrlo proračunat pristup ljudima. Kada procijene da im neko stoji na putu, mogu postati izuzetno nemilosrdni. Njihova zlobnost proizlazi iz ambicije i potrebe za kontrolom situacije, a ne iz impulsa. Skloni su koristiti autoritet, distancu i tišinu kao oblik kazne. Iako rijetko d‌jeluju emocionalno, njihove odluke mogu imati dugoročne i bolne posljedice za druge.

3. Blizanci

Ljudi rođeni u znaku Blizanaca mogu biti šarmantni i komunikativni, ali i iznimno dvolični. Njihova zlobnost često se pokazuje kroz riječi, tračeve i vješto okretanje priča u vlastitu korist. Brzo mijenjaju stavove, što im omogućuje da se izvuku iz neugodnih situacija dok drugi snose posljedice. Skloni su igranju na više strana istovremeno, bez osjećaja krivice. Kada odluče biti zlonamjerni, to čine kroz manipulaciju informacijama, a ne otvoreni sukob, prenosi Indeks.

Tagovi:

Horoskop

astrologija

