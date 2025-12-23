Šta svaki horoskopski znak treba da poželi tačno u ponoć?

Vjeruje se da želje izgovorene u ponoć, u trenutku kada se stara godina zatvara, a nova tek počinje, imaju posebnu snagu.

Astrologija savjetuje da želja bude u skladu sa prirodom vašeg horoskopskog znaka, jer tada univerzum najlakše "čuje" ono što vam je zaista potrebno. Evo šta bi svaki znak Zodijaka trebalo da poželi u prvim sekundama Nove godine.

Ovan

Ovnovi bi u ponoć trebalo da požele snagu da istraju u onome što započnu. Nova godina im donosi izazove, ali i prilike za lični rast, pa je važno da požele strpljenje i mudrost, a ne samo brzinu.

Bik

Bikovima se savjetuje da požele sigurnost i stabilnost, ali i hrabrost da izađu iz zone komfora. Nova godina može im donijeti materijalni napredak, ako su spremni na promjene.

Blizanci

Za Blizance je idealna želja unutrašnji mir i jasnoću misli. Puno prilika biće pred njima, ali samo ako požele fokus i sposobnost da prave prave izbore.

Rak

Rakovi bi u ponoć trebalo da požele mir u domu i emotivnu ravnotežu. Nova godina im donosi priliku za iscjeljenje starih rana i jačanje porodičnih veza.

Lav

Lavovima se savjetuje da požele priznanje i ljubav, ali i skromnost. Ako požele da njihova svjetlost grije druge, a ne da zasljepljuje, uspjeh im neće izostati.

Djevica

Djevice bi trebalo da požele olakšanje i rasterećenje. Nova godina traži od njih da puste kontrolu i dozvole sebi više radosti i spontanosti.

Vaga

Vage u ponoć treba da požele ravnotežu u odnosima. Iskrena želja za harmonijom donijeće im ljubavne i poslovne pomake tokom cijele godine.

Škorpija

Škorpijama se savjetuje da požele unutrašnju transformaciju. Nova godina je prilika da zatvore stara poglavlja i započnu život bez tereta prošlosti.

Strijelac

Strijelčevi bi u ponoć trebalo da požele mudrost u izborima i slobodu kretanja. Nova godina im može donijeti putovanja i nova znanja, ako želja bude iskrena.

Jarac

Jarčevima se savjetuje da požele plodove svog truda. Njihova želja treba da bude usmjerena ka stabilnom uspjehu i nagradi za dosadašnje zalaganje.

Vodolija

Vodolije bi u ponoć trebalo da požele hrabrost da budu ono što jesu. Nova godina im donosi promjene, a iskrena želja za autentičnošću otvara sva vrata.

Ribe

Ribama se savjetuje da požele vjeru u sebe i svoje snove. Nova godina im može donijeti ostvarenje želja, ali samo ako vjeruju da su ih dostojne.

Zlatno pravilo za sve znakove

Bez obzira na znak, u ponoć poželite ono što vam donosi mir, a ne ono što vam samo imponuje. Vjeruje se da su želje koje dolaze iz srca one koje se tokom godine i ostvaruju.

(Ona.rs)