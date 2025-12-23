Logo
Large banner

Najveći finansijski napredak u 2026. imaće ova 4 znaka

23.12.2025

09:23

Komentari:

0
Највећи финансијски напредак у 2026. имаће ова 4 знака
Foto: ATV

Prema riječima poznatog astrologa Evana Natanijela Grima, ova četiri horoskopska znaka privlače novac i prosperitet tokom cele 2026. godine.

Kroz karijeru, unaprijeđenja, nasljedstvo ili na neki drugi način, svaki od ovih znakova imaće najveći finansijski napredak tokom cijele naredne godine.

Više neće doživljavati stagnaciju i malo isplate. Prema Grimu, „Ovi horoskopski znaci će biti finansijski najprosperitetniji 2026. godine“ zahvaljujući Jupiteru, planeti sreće i izobilja. Jupiter donosi neverovatnu količinu finansijskog uspjeha u njihove živote.

Blizanci

Pošto će „Jupiter nastaviti da tranzitira kroz vašu drugu kuću ličnih stvari, novca i resursa“, privlačite novac i prosperitet 2026. godine. Iako je Jupiter retrogradan do početka marta, kada planeta sreće i izobilja krene direktno 11. marta, Grim je rekao da stvari zaista počinju da izgledaju bolje za vas.

Sve ovo zaista dolazi do izražaja kada se Jupiter poravna sa Venerom, drugom planetom novca, u junu, „što označava veliku isplatu“, rekao je Grim. Bilo da se radi o napredovanju u karijeri ili novim mogućnostima, imate mnogo čemu da se radujete u 2026. godini.

Rak

Rak, u 2026. godini, „Resetovaćete način na koji zarađujete novac na bolje“, rekao je Grim. Privlačite novac i prosperitet tokom cele godine. A „u drugoj polovini godine dolazi skuplji tok novca dok Jupiter ulazi u Lava i podstiče mogućnosti u vašoj drugoj kući“, objasnio je astrolog.

Кишоран паре новац долари

Zanimljivosti

Obilje, sreća i finansijska sigurnost stiže za ova 4 znaka horoskopa

U 2026. godini konačno ste nagrađeni za prošle postupke. U kombinaciji sa činjenicom da Jupiter opozicija Plutonu u vašoj osmoj kući, to bi moglo ukazivati na to da se neke snažne investicije okreću u vašu korist. Dokle god nastavite pravim putem, sve će se odvijati u vašu korist tokom cijele 2026. godine.

Strijelac

„Strijelci će vidjeti mnogo finansijskih prednosti, više kroz prizmu novca i resursa drugih ljudi ili kroz sopstvena ulaganja“, objasnio je Grim. Privlačite novac i prosperitet tokom cele godine dok pronalazite načine da ostvarite pasivni prihod ili čak naslijedite novac.

Uz to rečeno, Strijelče, važno je da mudro trošite njihov novac i naučite više o investiranju. Iako se prilike mogu pojaviti, ono što odlučite da uradite sa njima čini svu razliku.

Jarac

Grim je objasnio da ćete u 2026. godini „vjerovatno vidjeti veliko povećanje imovine putem braka, poslovnog partnera ili kroz neku vrstu investicije. Posebno u drugoj polovini godine kada Jupiter uđe u Lava i njihovu osmu kuću.“ Tada ćete doživjeti najveći finansijski napredak.

Privlačite novac i prosperitet tokom cijele godine. Oni transformišu vaš ukupni profil bogatstva i čine vas finansijski moćnijim, rekao je Grim. Sve dok nastavite da štedite, ulažete i donosite strateške odluke, 2026. je vaša godina za veliki finansijski procvat piše YourTango.

Podijeli:

Tagovi:

novac

Horoskop

sreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дом "Рада Врањешевић" обиљежава 78 година постојања

Republika Srpska

Dom "Rada Vranješević" obilježava 78 godina postojanja

3 d

0
Фирма из БиХ преузима изузетно важан посао у Хрватској

Ekonomija

Firma iz BiH preuzima izuzetno važan posao u Hrvatskoj

28 min

0
Гдје је запело око новог закона о ПИО: Ово је највећи проблем

Društvo

Gdje je zapelo oko novog zakona o PIO: Ovo je najveći problem

34 min

0
Жичара

Region

Direktor Turističkog centra na Durmitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

35 min

0

Više iz rubrike

Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Zanimljivosti

Godišnji horoskop 2026: Godina kada Saturn u Ovnu mijenja sudbinu svih 12 znakova

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji često "padaju na pogrešne ljude"

1 h

0
Свештеник ријешио дилему: Да ли је гријех вјенчавати се и ићи на свадбу током поста?

Zanimljivosti

Sveštenik riješio dilemu: Da li je grijeh vjenčavati se i ići na svadbu tokom posta?

2 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskop za 23. decembar: Pred nama je uzbudljiv dan

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

42

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

09

40

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

09

36

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

09

32

Akutne respiratorne infekcije najviše prisutne kod ove grupe ljudi u Srpskoj

09

27

Eksplozija u rudniku, ima mrtvih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner