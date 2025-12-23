Horoskopski znakovi koji često "padaju na pogrešne ljude"

Intuicija bi trebala biti unutrašnji kompas koji nas upozorava kada nešto nije u redu, ali ne oslanjaju se svi na nju jednako uspješno.

Neki ljudi lako zanemare prve znakove upozorenja, racionalizuju tuđe postupke ili jednostavno žele vjerovati u najbolju verziju drugih.

Zbog toga se nerijetko nađu razočarani, posebno u odnosima u kojima su dali više nego što su trebali. U astrologiji se određeni horoskopski znakovi češće povezuju s takvim iskustvima. Evo koja tri horoskopska znaka često padaju na pogrešne ljude, prenosi Indeks.

Ribe

Ribe imaju snažnu potrebu da vide dobro u svima. Njihova empatija i saosjećanje često nad‌jačaju racionalnu procjenu pa zanemaruju jasne znakove da odnos nije zdrav. Umjesto da slušaju intuiciju, često se nadaju da će se druga osoba promijeniti.

Zbog te sklonosti idealizovanju, Ribe se lako vežu za ljude koji ne uzvraćaju istom mjerom. Tek s vremenskim odmakom shvataju da su ignorisale vlastite osjećaje neprijatnosti koji su ih pokušavali upozoriti.

Vage

Vage teško prihvataju sukobe i neugodnu istinu. Njihova želja za skladom često ih vodi prema tome da opravdavaju ponašanje drugih, čak i kada duboko u sebi osjećaju da nešto nije u redu. Umjesto da vjeruju intuiciji, radije traže ravnotežu po svaku cijenu.

Zbog straha od narušavanja odnosa, Vage znaju ostati uz ljude koji im ne donose dobro. Njihova intuicija nije slaba, ali je često potisnuta potrebom da sve izgleda mirno i stabilno.

Strijelci

Strijelci su optimistični i skloni da vjeruju ljudima na prvu. Njihova otvorenost i entuzijazam ponekad ih zaslijepe pa zanemaruju suptilne signale upozorenja. U želji za novim iskustvima, često ulaze u odnose bez dublje provjere.

Iako imaju dobru intuiciju, Strijelci je znaju ignorisati jer ne žele biti sputani sumnjama. Tek nakon razočaranja postaju svjesni da su osjećali neprijatnost, ali su je svjesno preskočili kako bi zadržali osjećaj slobode i optimizma.