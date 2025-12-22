Ne kupujte im ovo: Pokloni koje znakovi ne žele ispod jelke

Nova godina je vrijeme poklanjanja, lampica, kolača i dobrih namjera, ali i vrijeme kada svake godine iznova postavljamo isto pitanje: šta kupiti nekome, a da ne pogriješimo?

I dok neki ljudi iskreno obožavaju sve što im se pokloni, drugi će se nasmiješiti, zahvaliti i tek kasnije, u miru, zapitati kome bi taj poklon mogli da proslijede.

Ako vam je ikad palo na pamet da nije do vas, nego do njih, možda ste bili u pravu.

Horoskopski znak često otkriva više o nečijem ukusu nego što mislimo.

Zato vam u prazničnom duhu donosimo zabavan vodič kroz poklone koje svaki znak potajno ne želi da pronađe ispod jelke, iako vam to vjerovatno nikada neće reći naglas.

Ovan

Ovnovi vole energiju, brzinu i osjećaj da se nešto događa odmah. Zato ih pokloni koji zahtijevaju sate mirnog sjedenja, poput komplikovanih slagalica, kompleta za heklanje ili dugotrajnih "uradi sam" projekata izluđuju. Ne zato što ne cijene trud, nego zato što nemaju strpljenja za spor tempo.

Bik

Bikovi imaju istančan osjećaj za kvalitet i udobnost, pa ih najviše razočaraju pokloni koji samo glume luksuz. Jeftina mirisna svijeća, šal koji se već nakon prvog dodira čini sintetičkim ili čaše koje zvuče šuplje, sve su to detalji koje Bik primijeti na prvu. Radije bi dobili jednu dobru stvar nego tri osrednje.

Blizanci

Blizanci žive od znatiželje i stimulacije, pa ih pokloni bez ikakvog ličnog traga ostavljaju ravnodušnima. Jednobojni rokovnik, klasična hemijska ili knjiga s previše ozbiljnim naslovom neće ih oduševiti. Ako poklon nema barem jednu zanimljivu priču ili detalj koji mogu da prepričavaju, brzo im postaje dosadan.

Rak

Rakovi su emotivci i njima nije važno koliko je poklon koštao, nego koliko se osjeti pažnja. Poklon-bon bez poruke, generički kozmetički set ili nešto kupljeno u posljednji tren d‌jeluje im hladno i bezlično. Rak želi da zna da ste mislili baš na njega, i to će mu biti važnije od samog predmeta.

Lav

Lavovi vole poklone koji se vide, koji imaju stav i koji ostavljaju utisak. Diskretan, neutralan poklon u bež ili sivoj boji d‌jeluje im kao da ste igrali na sigurno, a Lav ne voli sigurnu igru. Ne mora biti skup, ali mora imati karakter, jer Lav želi osjećaj da je poseban.

D‌jevica

D‌jevice su praktične i analitične, pa ih najviše nerviraju pokloni koji nemaju jasnu svrhu. Dekoracije koje skupljaju prašinu, uređaji koji ne rade kako treba ili proizvodi lošeg kvaliteta brzo će završiti zaboravljeni. D‌jevica će vam se zahvaliti, ali će u sebi analizirati svaku manu.

Vaga

Za Vagu je estetika ključna, a poklon koji je vizuelno neusklađen za nju je prava mala tragedija. Kičasti detalji, nespojive boje ili predmeti koji se ne uklapaju ni u jedan stil enterijera stavljaju ih u neugodan položaj, jer ne znaju gd‌je bi to uopšte smjestili, a da ne naruši ravnotežu.

Škorpija

Škorpije vole dubinu i privatnost, pa ih previše lični pokloni od pogrešne osobe mogu ozbiljno izbaciti iz takta. Parfem, intimna kozmetika ili odevni predmeti od nekoga ko im nije blizak deluju kao narušavanje granica. Škorpija ceni nameru, ali još više cijeni prostor.

Strijelac

Strijelčevi su zaljubljenici u slobodu i iskustva, pa ih najviše guše pokloni koji ih vežu za jedno mjesto. Teške dekoracije, masivne vaze ili predmeti bez ikakve priče neće ih obradovati. Oni vole poklone koji nose osjećaj pokreta, putovanja ili barem mašte.

Jarac

Jarčevi su racionalni i dugoročno orijentisani, pa ih iritiraju pokloni koji nemaju nikakvu praktičnu vrijednost. Skupi, ali beskorisni dizajnerski predmeti ili trendovski detalji koji brzo izlaze iz mode kod njih izazivaju samo tiho negodovanje. Jarac voli smisao, trajnost i funkciju.

Vodolija

Vodolije ne podnose generičnost. Klasična šolja s natpisom, identična majica kakvu imaju svi ili poklon kupljen "reda radi" neće ih impresionirati. Oni žele nešto drugačije, neočekivano ili barem malo pomjereno, čak i ako je sasvim jednostavno.

Ribe

Ribe su osjetljive i intuitivne, pa ih hladni, ironični ili cinični pokloni mogu povrijediti. Šaljivi predmeti bez emocije ili grube poruke neće im leći, jer Ribe traže simboliku i toplinu. Njima je važno kako se uz poklon osjećaju, a ne šta je tačno u kutiji.