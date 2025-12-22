Drama na aerodromu u Sarajevu: Mačka pobjegla tokom kontrole, putnica ostala bez leta

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dogodio se ozbiljan incident tokom bezbjednosne kontrole, kada je putnici nestao kućni ljubimac – ruska plava mačka, zbog čega je ostala bez leta za Njemačku.

Putnica tvrdi da je do incidenta došlo zbog nepoštovanja međunarodnih propisa o transportu životinja.

Kako navodi, osoblje aerodroma unaprijed je upozorila da je mačka izrazito plašljiva, da postoji visok rizik od njenog bijega te da je životinju bilo izuzetno teško smjestiti u transportnu kutiju.

Uprkos tome, tvrdi da je bila primorana da mačku izvadi iz transportera u otvorenom prostoru bezbjednosne zone, bez osiguranog i zatvorenog prostora predviđenog za takve situacije, piše Avaz.

Mačka pobjegla tokom kontrole

– Bila sam na bezbjednosnoj kontroli. Šef osiguranja me prisilio da izvadim mačku iz korpice. Mačka je pobjegla i nismo je mogli uhvatiti. Vatrogasci su dolazili da je izvade iz vještačkog cvijeća, ali je ponovo pobjegla i sakrila se u stropu – izjavila je putnica.

Prema njenim riječima, u potragu su bili uključeni i specijalizovani timovi koji se inače koriste za pronalazak eksplozivnih naprava, a strop je pregledan i uz pomoć kamera.

Dodaje da joj je rečeno kako je riječ o „prvom ovakvom slučaju“, iako je kasnije saznala da je nedavno zabilježen sličan incident, u kojem je takođe došlo do bijega životinje i aktiviranja alarma.

Navodi o kršenju međunarodnih propisa

Putnica tvrdi da je ispunila sve propise za međunarodni transport kućnih ljubimaca, dok aerodromsko osoblje, kako navodi, nije postupilo u skladu s ICAO i IATA pravilima o prevozu životinja.

– Po pravilima, životinja mora ostati u zatvorenom transporteru, a pregled se, ako je potreban, obavlja u posebnoj, zatvorenoj prostoriji. Ovdje se to ne praktikuje, čime se ugrožava i sigurnost aerodroma – naglasila je.

Zbog incidenta joj je propao let za Njemačku, tačnije za Štutgart, dok je mačka, prema posljednjim informacijama, i dalje nestala unutar aerodromskog prostora.

Prijave nadležnim institucijama

Putnica navodi da je slučaj prijavila zamjenici direktora aerodroma, kao i Veterinarskoj inspekciji, te da planira poduzeti dodatne pravne korake. Posebno ističe da se radi o pasmini poznatoj po osjetljivom temperamentu i visokoj tržišnoj vrijednosti.

Međunarodni aerodrom Sarajevo se zasad nije zvanično oglasio povodom navoda putnice.