Logo
Large banner

Drama na aerodromu u Sarajevu: Mačka pobjegla tokom kontrole, putnica ostala bez leta

Izvor:

Avaz

22.12.2025

22:15

Komentari:

0
Драма на аеродрому у Сарајеву: Мачка побјегла током контроле, путница остала без лета

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dogodio se ozbiljan incident tokom bezbjednosne kontrole, kada je putnici nestao kućni ljubimac – ruska plava mačka, zbog čega je ostala bez leta za Njemačku.

Putnica tvrdi da je do incidenta došlo zbog nepoštovanja međunarodnih propisa o transportu životinja.

Kako navodi, osoblje aerodroma unaprijed je upozorila da je mačka izrazito plašljiva, da postoji visok rizik od njenog bijega te da je životinju bilo izuzetno teško smjestiti u transportnu kutiju.

Uprkos tome, tvrdi da je bila primorana da mačku izvadi iz transportera u otvorenom prostoru bezbjednosne zone, bez osiguranog i zatvorenog prostora predviđenog za takve situacije, piše Avaz.

Mačka pobjegla tokom kontrole

– Bila sam na bezbjednosnoj kontroli. Šef osiguranja me prisilio da izvadim mačku iz korpice. Mačka je pobjegla i nismo je mogli uhvatiti. Vatrogasci su dolazili da je izvade iz vještačkog cvijeća, ali je ponovo pobjegla i sakrila se u stropu – izjavila je putnica.

Prema njenim riječima, u potragu su bili uključeni i specijalizovani timovi koji se inače koriste za pronalazak eksplozivnih naprava, a strop je pregledan i uz pomoć kamera.

Dodaje da joj je rečeno kako je riječ o „prvom ovakvom slučaju“, iako je kasnije saznala da je nedavno zabilježen sličan incident, u kojem je takođe došlo do bijega životinje i aktiviranja alarma.

Navodi o kršenju međunarodnih propisa

Putnica tvrdi da je ispunila sve propise za međunarodni transport kućnih ljubimaca, dok aerodromsko osoblje, kako navodi, nije postupilo u skladu s ICAO i IATA pravilima o prevozu životinja.

– Po pravilima, životinja mora ostati u zatvorenom transporteru, a pregled se, ako je potreban, obavlja u posebnoj, zatvorenoj prostoriji. Ovdje se to ne praktikuje, čime se ugrožava i sigurnost aerodroma – naglasila je.

Zbog incidenta joj je propao let za Njemačku, tačnije za Štutgart, dok je mačka, prema posljednjim informacijama, i dalje nestala unutar aerodromskog prostora.

Prijave nadležnim institucijama

Putnica navodi da je slučaj prijavila zamjenici direktora aerodroma, kao i Veterinarskoj inspekciji, te da planira poduzeti dodatne pravne korake. Posebno ističe da se radi o pasmini poznatoj po osjetljivom temperamentu i visokoj tržišnoj vrijednosti.

Međunarodni aerodrom Sarajevo se zasad nije zvanično oglasio povodom navoda putnice.

Podijeli:

Tagovi:

mačka

Njemačka

aerodrom Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Исповијест човјека који "не постоји": Кад навршиш 60 - више немаш шансе!

Svijet

Ispovijest čovjeka koji "ne postoji": Kad navršiš 60 - više nemaš šanse!

3 h

0
Тешка трагедија му обиљежила живот: Ево како данас изгледа легендарни Др Иги

Scena

Teška tragedija mu obilježila život: Evo kako danas izgleda legendarni Dr Igi

3 h

0
Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

Scena

Ove srpske pjevačice uplaćuju sebi doprinose u inostranstvu, jedna prima tri penzije

3 h

0
Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Scena

Šabanova ćerka otkrila ko je sve profitirao od njegovog imena

3 h

0

Više iz rubrike

Новогодишња јелка украси

Zanimljivosti

Ne kupujte im ovo: Pokloni koje znakovi ne žele ispod jelke

11 h

0
Празнична трпеза

Zanimljivosti

Kako izgleda srpska novogodišnja trpeza?

12 h

0
Ова 4 знака привлаче новац као магнет

Zanimljivosti

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

12 h

0
Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

Zanimljivosti

Nikada ne poklanjajte ovu stvar: Vjeruje se da time predajete svoju sreću drugome

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Alimpijević: Željko Obradović će se vratiti

23

03

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

23

01

Dodik: Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima

22

57

ABA 2: Student bez rješenja za Elijasa Kinga u Vršcu

22

42

Božidar, ogorčen zbog cijene, podijelio 10 tona kupusa: “Plače mi se od muke!”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner